AMERIKANCI PONUDILI ĐOKOVIĆU NATPIS NA NADGROBNOM SPOMENIKU: Njegov odgovor će se dugo pamtiti!

Novak Đoković bi u Njujorku na US openu u naredne dve nedelje mogao da ispiše najsjajnije stranice sveta tenisa.

Trenutno najbolji teniser sveta mogao bi da postane prvi teniser posle 1969. godine koji je osvojio kalendarski slem, odnosno sva četiri velika turnira u jednoj godini. Uz to, to bi bio 21. Grend slem trofej čime bi se Srbin osamostalio na prvom mestu večite liste.

Stoga nije neobično ni veliko interesovanje vodećih svetskih medija. Tako je Njujork Tajms objavio intervju uoči starta US opena u kome je Đoković pričao o svojoj životnoj filozofiji. Ponovio je da su porodica, ljubav, zdravlje i sreća njegove četiri ključne reči u životu.

- Devedeset devet odsto ljudi na ovoj planeti, ako ih pitate šta vam je najvažnije u životu, reklo bi da su to porodica, ljubav, zdravlje, sreća. Pa bih rekao te četiri stvari i dodao da želim da budem najbolji otac i muž što sam mogao biti. Takođe bih voleo da budem zapamćen kao osoba koja je davalac i osoba koja je brinula o drugima i ostavila trag u svetu i koja je inspirisala druge i koja je živela punim plućima. To je za mene definicija kako bih želeo da se osvrnem na svoj život poslednjih dana svog života - rekao je Novak.

Novak je zatim dobio neobično pitanje, da li bi voleo da mu na nadgrobnom spomeniku epitaf bude rečenica: "Ovde leži pobednik Grend slema".

- Ne, ne, ne - rekao je brzo i odlučno! - Ako bi mi neko došao u posetu i gledao nadgrobni spomenik, ne bih želeo da bude napisano kako sam najbolji, najuspešniji teniser u istoriji. Naravno, to je veoma, veoma važan deo mog života i nešto čemu sam posvećen. Ali ako moram to da postavim na skalu i uporedim ono što je važnije, to mi ne pada na pamet - poručio je Novak Đoković, a prenosi Njujork Tajms.

Kurir sport