NOVAK O KALENDARSKOM SLEMU! Kad sam OVO osvojio shvatio sam da je sve MOGUĆE

On je na susretu sa poredstavnicima medija u Njujorku upitan da li bi to bio najveći uspeh u karijeri, a odgovorio je sledećim rečima:

- To je lako pitanje. Da, bio bi. Znam da je velika prilika preda mnom u Njujorku, gde sam tokom godina igrao dobro. Publika se vraća na stadion. Jedva čekam. Motivisan sam da igram najbolji tenis. Ali, idemo udarac po udarac. Sanjam da osvojim Slem kojim bi kompletirao kalendarski. Znam kako da mentalno uravnotežim stvari sa velikim očekivanjima. Moje učešće ovde, bez Rodžera i Rafe... Oseća se to. Ali bez obzira na njihovo odsustvo, još uvek su tu kvalitetni teniseri, poput Zvereva, Medvedeva, Cicipasa, to su tri glavna pretendenta. Grend slem je Grend slem, rekao je Đoković.

Novinare je zanimalo u kom momentu je Novak shvatio da je osvajanje kalendarskog Slema moguće.

- Nakon što sam osvojio prvi Slem u Australiji (smeh). To je moj najuspešniji Grend slem. Rolan Garos je za mene najveća prepreka. Drugi put u karijeri sam osvojio ove godine. Nakon što sam osvojio, pomislio sam: ’U redu, nemam mnogo vremena za pripreme za Vimbldon, za travu’. Šanse na Vimbldonu su mi svakako veće nego na Rolan Garosu. Da, to bi bio trenutak kada sam pomislio da je to moguće, dodao je on.

Kurir sport / Vuk Brajović