NOVAK JE NAJBOLJI KADA OSEĆA PRITISAK! Troicki o Đokovićevim šansama na US openu

- Sigurno je da oseća pritisak. Zna da ima šansu da postane najveći u istoriji. Samim tim i da osvoji četiri Gren slema u jednoj godini, što se nije desilo više od 60 godina. U modernoj eri tenisa to je nešto što nikome nije pošlo za rukom i to bi bio neverovatan uspeh. Svestan je on te situacije. Sigurno mu je teško palo to što je u Tokiju doživeo neuspeh. Naravno da je bio razočaran i da je tada pao. Sigurno je da se od tada oporavio, imao je dosta vremena. Preskočio je turnire pred US open, Sinsinati i Toronto. Naporno se spremao za US Open, jer mu je to u ovom trenutku bio glavni cilj.

Međutim, Troicki smatra da će Novak sav taj pritisak uspešno kanalisati i pretvoriti ga u pobede. Ističe da je važno da mu se sve "slegne" u glavi.

- Siguran sam da oseća pritisak, ali sa druge strane on je najjači kada je pod pritiskom. To je neverovatno kako on zna sve da organizuje u svojoj glavi i reši te probleme kada je najteže.

- Sigurno je da ima jake protivnike, Medvedev je u sjajnoj formi i posle Novaka je jedan od glavnih favorita. Cicipas takođe, Zverev je u još boljoj formi. Neće biti lako, ali ipak Novak se pita, jer kada on igra svoj najbolji tenis, on je definitivno jači od svih njih.

Podelio je Viktor sa javnošću i sve što zna o prvom protivniku Novaka Đokovića na ovogodišnjem turniru. Reč je o Helgeru Runeu, koji se domogao plasmana u glavni žreb kroz kvalifikacije.

- Mlad je igrač. Još uvek se penje ka prvih sto. Mislim da mu je ovo prvo učešće na nekom Gren slemu u glavnom žrebu. Sigurno ćemo u budućnosti dosta više čuti o njemu. Igra dobro i Novak će morati da odigra dobro. Apsolutni je favorit i siguran sam da će da uspe da prođe tu prvu prepreku.

Dotakao se Troicki i ostalih naših predstavnika na "Flešing Medouzu", koji će u Njujorku pokušati da poprave utisak nakon jako lošeg leta.

- Nisu imali sjajno leto. Nisu imali zapažene rezultate. Nadam se da će na Gren slemu krenuti taj neki pobednički niz. Danas igraju njih trojica, Dušan Lajović, Filip Krajinović i Miomir Kecmanović. Imaju nezgodne žrebove, tako da neće biti lako. Pratiću i navijaću - zaključio je Troicki.

Kurir sport / RTS