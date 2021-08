ŠTA JE BILO SJAJNO, A ŠTA BEDNO U PRVOM KOLU US OPENA: Olga i Duci za nadu! Tviter-duel obeležio prvi dan

Kako bi bilo lepo da je prvo kolo Ju Es Opena 2021. za srpsku delegaciju na turniru moglo da se podvede pod krilaticu „po jutru se dan poznaje“... Sjajne pobede ponovo posvećenog, fokusiranog i efikasnog Lajovića i podjednako kvalitetne i sadržajne kvalifikantkinje Olge Danilović dale su nadu da bi ovo mogao da bude jedan od boljih startova naših asova na završnom Grend Slemu sezone – uz pozitivnu projekciju u daljem toku žreba za skoro sve njih. Ali...

Pobedio je Miomir Kecmanović Rinderneka u njihovom prvom meču na Serbia Openu u Beogradu ranije ove godine (2:1) i ušao u meč na način koji je sugerisao da će nastaviti tamo gde je stao. Vođstvo od 2:0 u setovima – bez previše izazova od strane mladog Francuza trebalo je da pripremi znatno iskusnijeg Mišu da skoro rutinski okonča ovaj meč. Ali onda kreće „slobodni pad“; Rindernek vodi 4-1, i iako naš igrač uspeva da se povrati i izjednači na 5-5 – stiže ga zamor i protivnik smanjuje vođstvo na 2:1 u setovima. Slična priča se ponavlja i u preostala 2 seta: Francuz beži, Kecmanović pokušava da stiže – ali su samopouzdanje i rutina sada odlike igre onog igrača koji je danas imao više upornosti i energije za dokazivanjem. 2021. je teška godina za Kecmanovića, uz pregršt poraza u prvim kolima turnira i najboljim rezultatom u plasmanu u treće kolo na tek dva - ali su pasivnost u igri i nedostatak samopouzdanja u kombinaciji sa manjkavostima u psihofizičkom aspektu nešto na čemu Miša mora podhitno da počne da temeljito radi – kako se ne bi još više i brže udaljio od Top 50 ATP liste.

Sezona 2021. Filipa Krajinovića – a pogotovo njen deo od meseca maja (sa izuzetkom finala u Hamburgu, sjajne pobede nad Cicipasom i propuštenim šansama za povratak u meč protiv Karenjo-Buste) se još tačnije može opisati kao „slobodan pad“ – čije uzroke je teško razumeti. Ni na jednom turniru osim onog na severu Nemačke Krajinović nije prošao u treće kolo, a na Vimbldonu ispao (kao i u Njujorku) u prvom kolu, i to od igrača koji zaista ne mogu da se smatraju ravnima njegovom talentu i nivou igre – kada Filip biva u stanju da ga održava. Aleks Bolt i Gido Pelja nisu slučajno učesnici Vimbldona i Ju Es Opena, da se razumemo, ali nisu ni protivnici koji bi trebali ozbiljnije da testiraju sposobnosti igrača koji je u ovo doba godine bio 26. igrač sveta sa opravdanom tendencijom daljeg napredovanja na ATP listi. Filip je i sinoć pokazao da su njegovi veliki problemi kontinuitet u igri, održavanje fokusa, nepouzdan servis i energetski pad u bitnim momentima meča koji dovodi do serije propusta, pasivne igre i grešaka. Kako je dobro poznato iz prethodnih perioda uspona i padova – sve je u njegovim rukama, ali bi plodotvorna saradnja sa teniskim stručnjacima mogla da nastupi onda kada Filip bude psihološki spreman da se posveti napornom radu radi napretka i povratka na njemu dostojan nivo igre i turnirskih nastupa.

Nina Stojanović je stvorila više nego nekoliko dobrih šansi u meču protiv favorizovane ali izuzetno napete Sabalenke da postane kreator jednog od najvećih iznenađenja prvog kola – što je svakako za pohvalu. Ako se uzme u obzir to da je njena protivnica već stekla reputaciju igračice koja sebe može da uvede u „teniski ponor“ bukvalno bez povoda – što je učinila više puta sinoć – Nina možda i nije bila toliko daleko od pobede koliko se čini – pre svega po „krompiru“ iz završnog seta. Velika je šteta što je potrošenim servis-gemom predala prvi set Beloruskinji, što se najbolje videlo osvajanjem sličnog, drugog seta ubedljivo boljom igrom u taj-brejku. Sigurno je da iskustvo i sveukupno duži spisak kvaliteta i fizičke snage Sabalenke stoje iza ubedljivih 6:0 u trećem setu, ali da je Nina uspela da smanji broj grešaka i više veruje u sebe – ostvarila bi i duži niz osvojenih poena u odlučujućim delovima meča koji je morala da proba da dobije u dva seta. Više samopouzdanja, strateškog razmišljanja i konsistentnosti bi bili potrebni našoj trenutno najboljoj singl i dubl igračici da ostvaruje pobede protiv renomiranih protivnica iz višeg ranga takmičenja – kako bi se zasluženo više afirmisala u njihovoj konkurenciji. Isto bi važilo i za Ivanu Jorović, posle još jednog razočaravajućeg izlaska sa velikih turnira u prvom kolu – u nadi da će biti sposobna da nesmetano radi i napreduje u fizičkom smislu.

Osvrt na rezultate i zbivanja iz prvog kola otvorenog šampionata SAD u tenisu podkrepljuje komentare izrečene pre turnira: nastupanje mladih asova ka teniskom vrhu je proces koji je uveliko otpočeo i biva sve masovniji (Nakašima bolji od Iznera, Zapata Mirales od Lopeza, Rindernek od Kecmanovića, Martinez od Dakvorta, Popirin od Albota), sijaset malih „iznenađenja“ će uticati na postavljanje turnira u prva tri kola (Pelja bolji od Krajinovića, Trungeleti od Davidoviča-Fokine, Gojovčik od Ambera, Manarino od Erbera, Alkaraz od Norija, Laksonen od Milmana), predstavnici „star(ij)e garde“ će još neko vreme biti teški protivnici za dobiti (Marej u porazu protiv Cicipasa, Bautista Agut u pobedi nad Kirijosom, Dimitrov nad Rifičeom, Anderson nad Veselijem).

Kod dama sve pohvale zaslužuju Naomi Osaka (protiv neugodne Buzkove), Sloun Stivens (nadvisila juče odličnu ali nedorečenu Kiz) Koko Gof (2:1 protiv iskusnije Linet), Simona Halep (trijumfalan povratak protiv u poslednje vreme odlične Đorđi), silovita Azarenka (6:0 u drugom setu protiv Martincove), tradicionalno Žaber (u 2 seta bolja od Korne), Zidanšek (u 2 bolja od Pere), Kasatkina (dozvolila samo 3 gema Pironkovoj), nova Grčka nada Gramatikopulos (u dva seta bolja od Blinkove), Slovenka Kaja Juvan (takođe u dva protiv Heder Votson) i sjajna Krejčikova (ubedljiva protiv Šarme) – uz više očekivanih pobeda blagih favoritkinja i igračica koje su trenutno u formi.

Naravno, nemoguće je rezimirati jučerašnji dan bez komentar na sada već zahuktali „tviter-duel“ u nastavku onog na terenu između Mareja i Cicipasa – koji preti da se aktualizuje i u teniskim institucijama i telima (spomenuti ATP Savet igrača, ATP WTA i ITF takmičarske turneje) sa ciljem da se ograniči vreme koje igrači smeju da provedu u „toalet-pauzi“. Možda je po nekima besramno ili primereno za oštru kritiku to što sada već u kontinuitetu čini Stefanos Cicipas – remeteći igrački ritam svojih protivnika i tok meča svojim boravcima u WC-u („...duplo dužim nego što Džefu Bezosu treba da se vine u svemir“ – autor Endi Marej lično) ali je način na koji on to radi – ležeran, nehajan, bez poštovanja za protokolarni kod teniskih mečeva niti važnost prilike i renomea protivnika – nešto što dodatno dosipa „ulje na vatru“ u ovim kontroverznim situacijama i skoro nezamislivo za očekivati od aktera na tom nivou u „belom sportu“. Do te mere iskazati nepoštovanje prema legendi i borcu poput Endija Mareja i fizičkoj žrtvi koju prilaže svakim izlaskom na teren (metalni kuk) i turniru formata Grend Slema u Njujorku upotrebom takvih „šibicarskih“ trikova bi trebalo da da povod za reakciju iz vrha teniskih organizacija. Njegovo opravdanje da svojim gestovima „ne krši pravila“ je takođe ispod svakog nivoa – jer bavljenje tenisom na vrhunskom profesionalnom nivou podrazumeva i dostojanstveno ponašanje, fer-plej i poštovanje protivnika i publike – što je iznad svih „pravila“, pritom ne zaboravivši i to da je po svom povratku na teren zvanično opomenut od strane sudije zbog produženog boravka van terena.

Kada ga zbog toga prozivaju i članovi njegove generacije – Zverev, Kirijos i ostalii – to znači da se tu ne radi o nekim „generacijskim“ razlikama gledanja na takve gestove – već veoma neprimerenom ponašanju individualnog igrača koje treba regulisati – ako on već nema potrebu da sam to uradi. U ovom slučaju, Endi Marej nije uspeo da se suzdrži od bučnih i burnih reakcija tokom i posle meča – kao što je to šmekerski Novak Đoković učinio na Rolan Garosu – što takođe prevazilazi neke mere pristojnosti, ali je uvreda koja mu je ovim nanesena nešto sa čime će se mnogi igrači, ljubitelji i komentatori tenisa lako identifikovati – i sa pravom izolovati Cicipasa. Da li je on svestan toga – ili će postati i kada – biće zanimljivo videti, jer se bez sumnje radi već o sjajnom igraču, koji će sebi učniti veliku štetu ako sa ovim gestovima i stavovima bude nepotrebno nastavio...

Vuk Brajović / Kurir sport