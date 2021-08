BEKHEND ME IZDAO! Đere samokritičan posle poraza u Njujorku

Srpski teniser Laslo Đere poražen je od Amerikanca Denisa Kudle u 1. kolu US Opena.

Kudla je slavio sa 3:1 u setovima, iako je Đere dobio prvi set 4:6, 6:3. 7:5 7:6

Đere, 51. igrač sveta, poražen je od Amerikanca, 92. na ATP listi, nakon tri sata i 28 minuta igre.

„Mislim da me je bekhend izneverio. Ranije je to bio stub moje igre, ali to ne osećam u poslednjih nekoliko nedelja, da mogu da računam na bekhend. To je uticalo na gemove na riternu. On jeste dobro servirao, ali nisam znao šta bi trebalo da radim na njegov drugi servis – da li da napadnem, da li da odem pozadi... Imao sam neke šansi, ali eto... Nastaviću vredno da radim i nadam se da ću ubuduće imati bolje rezultate“, rekao je Đere.

Na molbu da rezimira dosadašnji deo sezone, 26-godišnji Laslo odgovara.

„Teško mi je sad ovako 'na bum' da odgovorim... Mislim da sam igrački napredovao, negde je bilo rezultata, negde su nedostajali. Nisam 100 posto zadovoljan. Prošle godine u ovo vreme bio sam 75-80. na svetu, sada sam 51, što je dobro, ali nisam zadovoljan time, moje ambicije su više od toga.

Mislim da je ovo bio jedan od mojih najboljih mečeva na betonu, osećam se komfornije na toj podlozi nego prethodnih godina. Popravio sam forhend, to osećam. Servirao sam sad dobro, mislim da nikada nisam 24 asa odservirao. Nema više igračkih prepreka da igra dobro na betonu, ali jedno je to znati ovako, a drugi imati to crno na belo kroz pobede. To je sledeći korak.

Laslo ima plan do kraja sezone.

Igraću Nur-Sultan, Sofiju, Indijan Vels, praktično sve do kraja godine, ako me zdravlje posluži.

Kurir sport / Vuk Brajović