NOVAKOVA BORBA SA PUBLIKOM: Navijaju protiv njega, zvižde, kada gubi aplaudiraju, a ipak mu se dive!

Ponekad razumljivo - navijači na tribinama žele što duže da gledaju meč, hoće da vide i senzaciju, a ima li veće kada neki niže rangirani teniser uspe da napravi čudo i pobedi glavnog favorita.

To su zaista retke situacije, ali u svakom slučaju publika želi da na svaki način pruži podršku teniseru za koga se unapred zna da je njegovo učešće na turniru već završeno.

Međutim, kada ta ista publika umesto aplauzom, zvižducima i neprimernim gestikulacijama, ponekad i dovikivanjem pokuša da remeti igrača na terenu, onda je to sasvim druga priča.

Priča sa kojom se najbolji teniser sveta Novak Đoković susreće sve češće.

foto: Profimedia

Najsvežiji primer svakako je 1. kolo US Opena kada su navijači tokom drugog seta pružali podršku Dancu Holgeru Runeu skandirajući "Ruuune", ali se to u jednom trenutku to "u" u njegovom imenu pretvorilo u zvidžuk upućen kome drugom do - Novaku.

"Ovo je najglasniji stadion i najzabavniji u sportu. Uvek želiš da publika bude uz tebe, ali to nije uvek moguće. Fokusirao sam se na sebe, moram da vidim kako je na terenu i da se držim toga. Iskreno, nisam znao da su skandirali. Mislio sam da su zviždali", prokomentarisao je Novak posle meča.

foto: Profimedia

Na Olimpijskim igrama u Tokiju, Novak nije imao problema sa navijačima jer - nije ih ni bilo. Zbog pandemije virusa korona doneta je odluka da tribine budu prazne, što je bio pravi presedan u istoriji najvećeg sportskog takmičenja na svetu.

foto: Profimedia

Pre toga, Novak je osvojio Vimbldon a engleska publika je tradicionalno bila neprijateljski nastrojena prema njemu. Svaka greška bila je ispraćena ovacijama.

I sam Đoković nije ostao imun na činjenicu da su na tribinama pojedinci toliko bezobrazni, pa je znao i da uzvrati.

"Ne čujem vas", uzviknuo je Nole.

foto: Profimedia

Na Rolan Garosu, najbolji teniser planete imao je zanimljiv komentar na račun publike koja je bila u daleko manjem broju na tribinama nego prethodnih godina zbog korone, i pogađate - nije bila na njegovoj strani.

"Mnogo je lepše igrati sa publikom nego bez nje. Velika je razlika, pogotovo na velikom stadionu, a ja volim energiju i podstrek publike. Čak i kad nisu na mojoj strani, to me motiviše", poručio je Đoković.

foto: Profimedia

I dok mnogi navijaju protiv Novaka on je postao najfascinantniji lik u tenisu, čovek koji pobeđuje i kada gubi, osoba koju ne vole, a kojoj se u isto vreme dive, najgenijalniji igrač u protekloj deceniji i što je najvažnije - nezaustavljiv!

(Kurir sport)