NOVAKA PITALI O OLGI! Novak hvalio Danilovićevu, pa objasnio da joj je tata jedan od najboljih košarkaša ikada VIDEO

Srpski as je savladao Danca Holgera Runea sa 3:1, po setovima 6:1, 6:7, 6:2, 6:1. Novak je posle meča upitan da prokomentariše Olgu Danilović i njen prvi susret na US Openu protiv Naomi Osake.

- Pratio sam Olgu od kada je bila mlada, njen otac je jedan od najboljih srpskih košarkaša svih vremena, ima sjajne gene za sport. Imala je problema da bude konstantna prethodnih godina, ali jako je mlada, ima samo 20 godina, visoka je, igra levom rukom, jaka je... - rekao je Đoković i dodao:

- Što više mečeva dobija, sve bolje će se osećati. Pričali smo, pokušao sam da joj pomognem savetima i drago mi je što se kvalifikovala i došla do meča sa Osakom. Igra protiv prvog favorita, na centralnom terenu, uzbuđena je. Pitala me kako je na velikoj sceni, možeš nešto da kažeš, ali bitno je da to osetiš. Nadam se da će to iskoristiti, ona je sjajna.

Kurir sport