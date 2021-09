OTVORENO O SVEMU Novak govorio o klincu iz Amerike, Jeleninom dolasku, druženju u Nju Džersiju i najvećim pretnjama na turniru!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u trećem kolu pobedio Keija Nišikorija sa 6:7(4), 6:3, 6:3, 6:2.

Novak je nakon meča priznao da je bio iznanađen igrom Japanca.

"Iznenadio me je svojom igrom u prvom setu, igrao je veoma brzo, veoma agresivno, I bilo mi je potrebno malo vremena da se prilagodim toj brzini loptice sa njegove strane. Igrali smo puno puta, znao sam šta me očekuje, ali moram da priznam da sam se (ne)prijatno iznenadio njegovom igrom. Morao da se snalazim, jer u prvom setu nisam baš najbolje osećao loptu i on je to koristio. Ovakav meč je uvek dobrodošao, pogotovo u prvom delu turnira, jer na taj način nekako i uđeš zvanično “u turnir” i probiješ fizički i psihički taj led", rekao je Đoković.

Mladi Američki teniser Dženson Bruksbi biće naredni rival srpskog asa. Ovaj 20-godišnjak napravio je senzaciju u trećem kolu, pošto je posle velike borbe u pet setova savladao favorizovanog Rusa Aslana Karaceva.

foto: Profimedia

Bruksbi meni nije toliko poznat igrač, tek se probija u profesionalnom svetu, ali je napravio neke zapažene rezultate na turnirima uoči Ju Es Opena. Naravno, igrati protiv Amerikanca na domaćem tlu je uvek veliki izazov", rekao je Nole.

Novak je prvi put na ovom turniru sa tribina imao podršku supruge Jelene, koja je dan pred meč sa Nišikorijem doputovala u Njujork.

"Moja supruga Jelena je došla juče, i bilo je lepo videti je u loži jer je ona meni uvek velika podrška. Deca su ostala kod kuće, tako da sada i mi možemo da imamo malo našeg privatnog vremena, kada nemam mečeve i obaveze", otkriva Novak.

foto: Instagram

Đoković je otkrio da slobodno vreme ne provodi u Njujorku, već u Nju Džersiju.

"Nismo u Njujorku, jer odsedamo u Nju Džersiju i sa tim u vezi osećam manje opterećenje gradom i energijom koja čini Njujork veoma posebnim i uzbudljivim gradom. Međutim, to za mene postane opterećujuće već posle nedelju dana, i dobro je za mene što spavam van grada, što provodim vreme na čistom vazduhu i povezan sa prirodom. Tamo imam mogućnost i da treniram i trenutno ne provodim puno vremena u gradu, što mi više odgovara jer sada svaki gram energije koji uspem da uštedim i sačuvam za mečeve je jako bitan" kaže Novak i otkriva kako sa svojim timom provodi slobodno vreme:

"U danima kada nemamo mečeve provodimo vreme igrajući neke društvene igre, šalimo se igramo i fudbal, tenis, gledamo druge mečeve i provodimo kvalitetno vreme u druženju. Oni su tu najviše u službi toga da me podrže i da se ja osećam prijatno, dobro, srećno, smireno. To nije garancija da će tako i biti, ali predstavlja rutinu koju mi poštujemo i koja je urodila plodom mnogo puta u prošlosti".

foto: Profimedia

Novak tačno zna šta mora da promeni u svojoj igri kako bi došao do cilja.

"U drugoj nedelji će mečevi biti teži, izazovi će biti veći, igrači su kvalitetniji i više rangirani. U načelu znam šta mi je činiti te druge nedelje, ali ne bih da previše ulazim u detalje jer ne volim da u javnosti pričam previše detaljno o taktici, tehnici i srodnim stvarima, a pogotovo ne za vreme turnira da ne bih previše toga odavao. Ponavljam, znam šta mi je činiti i trudiću se da ostvarim ono što sam već ostvario na prethodna tri Grend Slema ove godine", kaže Đoković.

Novak pomno prati mečeve svojih rivala i svestan je da mu najveća pretnja dolazi od Saše Zvezreva i Medvedeva, koji se nalaze u sjajnoj formi.

"Medvedev i Zverev su zaista u vrhunskoj formi i ni jedan ni drugi do sada nisu izgubili ni set što potvrđuje da su u najboljoj formi trenutno. Jedan je osvojio Masters u Kanadi, drugi u Sinsinatiju i Olimpijske igre i vidi se da imaju puno samopouzdanja", kaže srpski as.

Kurir sport/Vuk Brajović