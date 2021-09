ŠTA PRIČA OVAJ ČOVEK? Vilander ponovo dominira: Novak može da osvoji sve, ali NEĆE biti najbolji! Đoković je pokvario ŽURKU!

Najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića još 4. kola deli do istorije.

Ako osvoji US to će mu biti biti 21. grend slem, imaće jedan više od Rafaela Nadala i Rodžera Federera, a pritom će postati prvi igrač koji je posle 52 osvojio kalendarski slem., sva četiri velika turnira u sezoni.

Međutim kontrovertznio Šveđanin Mats Vilande, smatra sa Novak ni u tom slučaju neće biti najbolji svih vremena.

"Ljudi će poštovati Novaka ako osvoji kalendarski grend slem, ali čak iako to uradi opet će se pričati o eri "velike trojke". Neće se pričati o tome da je Novak najbolji svih vremena", rekao je Mats Vilander.

Da je u pitanju Federer Vimbldon smatra da bi bila druga priča.

"Drugačije bi bilo sa Federerom. Da je on osvojio kalendarski slem, onda bi ga zvali najvećim ikada. Federer je podigao tenis na sledeći nivo. Novak bi trebalo da zahvali Federeru, a onda i Nadalu. Zato je Nadal rekao - ako to može Rodžer, mogu i ja! Pa je Novak rekao - u redu, onda mogu i ja. To što je Federer izazvao je neverovatno. Niko nije tako unapredio tenis kao što je Federer".

Šveđanin je potom objasnio zašto ne poštuju Đokovića koliko on zaista zaslužuje.

"Novak je upropastio žurku. Imali smo dvojicu neverovatnih ratnika.Jedan je vladao Vimbldonom, drugi Rolan Garosom, a onda se pojavio Novak. Ako si njihov fan pomisliš - Đoković nam je uskratio mečeve njih dvojice. Bilo je to teško za Novaka, ali se nadam da ne mari previše za to" zaključio je Mats Vilander

