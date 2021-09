VEĆ IMAMO NEŠTO NA UMU, KAKO MEČ PRILAZI IDEJE NAM NADOLAZE: Trener Italijana Beretinija veruje u prolaz u polufinale US Opena!

Vinćenco Santopadre, trener Italijana Matea Beretinija, inače sledeći rival Novaka Đokovića na US openu, ima plan kako da se napadne svetski broj jedan.

"Prošlog četvrtka smo trenirali sa Novakom i probali nešto što bi moglo da bude od koristi, dok smo pokušavali da prostudiramo i shvatimo šta bi mu nanelo najviše štete. Već imamo nešto na umu, a kako se meč bliži, još ideja nam nadolaze", kaže Beretinijev trener za list "La Republika".

foto: Profimedia

Međutim, nije siguran da li će im ta ideja proći, jer je Đoković spreman da se adaptira na svakog protivnika.

"Možda samo zavaravam sebe, ali sam optimista i ovog puta sam uveren da možemo nešto uraditi".

foto: Profimedia

Tri puta su se sastajali i u sva tri je slavio srpski teniser.

"Ovo su oni mečevi iz kojih Mateo može samo da dobije, čak iako izgubi. Igrati protiv Srbina je zadovoljstvo, to je siguran znak da smo na pravom putu. Mateo može osvojiti Grend Slem, u to sam siguran, i to bi bio zaista istorijski rezultat", poručio je Santopader.

Podsetimo, Đoković i Beretini su igrali u finalu Vimbldona pre dva meseca, a prethodne nedelje su trenirali zajedno u SAD.

Kurir sport