BURNO UOČI ČETVRTFINALA US OPENA! BERETINIJEV TRENER PRIZNAO: Špijunirali smo Đokovića na treningu!

Burno uoči četvrtfinala US opena

Najbolji teniser sveta Novak Đoković u noći između srede i četvrtka igra protiv Matea Beretinija četvrtfinale US opena.

Taj meč je drugi na programu na stadionu "Artur Eš" i za očekivati je da ne počne pre 3 sata ujutru po srpskom vremenu.

Uoči ovog meča koji mnogo znači Đokoviću koji je na dobrom putu da ispiše istoriju tenisa, za italijanske medije je govorio Vinćenco Santopadre, trener Matea Beretinija.

Santopadre je medijima otkrio da je tokom nedavnog treninga dvojice tenisera otkrio slabosti Đokovića.

"Prošlog četvrtka smo trenirali sa Novakom i probali nešto što bi moglo da bude od koristi, dok smo pokušavali da prostudiramo i shvatimo šta bi mu nanelo najviše štete. Već imamo nešto na umu, a kako se meč bliži, još ideja nam nadolaze", kaže Beretinijev trener za list "La Repubblica".

Santopadre je optimista po pitanju ovog meča.

"Možda samo zavaravam sebe, ali sam optimista i ovog puta sam uveren da možemo nešto uraditi. Ovo su oni mečevi iz kojih Mateo može samo da dobije, čak iako izgubi. Igrati protiv Srbina je zadovoljstvo, to je siguran znak da smo na pravom putu. Mateo može osvojiti Grend Slem, u to sam siguran, i to bi bio zaista istorijski rezultat."

Ipak, Santopadre je zaboravio jednu "sitnicu", da se nešto ipak pita i Novak Đoković, a nema sumnje da će i stručni štab na čelu sa Marijanom Vajdom pripremiti ovaj meč kako treba.

