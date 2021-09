IZGUBIO OD NOVAKA I SHVATIO: Đoković će osvojiti kalendarski slem, prosto je NAJBOLJI!

Đoković se plasirao u finale US Opena pošto je posle velike borbe u pet setova nadigrao Nemca 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

"Bila je velika borba. Pomalo sam razočaran načinom na koji sam počeo peti set, da budem iskren. Osim toga, bio je ovo dobar meč. Obojica smo pružili svoj maksimum. Kod drugog brejka u petom setu toliko nisam imao sreće da je bilo smešno. Ali i to se dešava. On je prvi na svetu s razlogom, pokazao je to večeras", rekao je Saša na konferenciji za medije.

Zverev je doživeo poraz posle 16 uzastopnih pobeda ovog leta.

"Odigrao sam dva slaba gema u petom setu, vrlo brzo je bilo 5:0. Ali, mi smo najbolji teniseri sveta. On i ja, verovatno dvojica od trojice najboljih u ovom trenutku. Ovakvi mečevi se očekuju. Krivo mi je što sam izgubio, ali u važnim momentima on je bolje servirao, igrao je bolje. Ali na kraju sam ga namučio, proveli smo tri i po sata na terenu. Meč je mogao da ode na bilo koju stranu. Otišao je na njegovu. Veoma često tako bude", objasnio je Zverev

Đoković će u nedelju imati priliku da dođe do kalendarskog grend slema, pošto je ove godine već slavio na Australijan Openu, Rolan Garosu i Vimbldonu

"To je odlično za sport. Niko nije verovao da će neko ponoviti to što je Rod Lejver uradio. Novak ima šansu u nedelju, verujem da će uspeti. On obara sve rekorde koje postoje. Ako pogledate statistiku, ako pogledate igru, on je najveći svih vremena. Niko ne može da se poredi s njim – najviše sedmica je bio prvi na svetu, ima najviše mastersa, verovatno će imati i najviše slemova. I ima šansu da sva četiri najveća turnira osvoji u jednoj godini. Šta još može da se meri sa time", zaključio je Zverev.

Kurir sport