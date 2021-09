US OPEN NA STUBU SRAMA ZBOG STARLETE! Paris Hilton izazvala HAOS zbog prisustva na Novakovm meču! VIDEO

Dolazak najpoznatije svetske starlete Paris Hilton na meč između Novaka Đokovića i Aleksandera Zvereva izazvao je veliku pažnju medija, ali i bunt ljubitelja "belog" sporta koji su veoma kako besni na US Open.

Naime, navijačima je zasmetalo to što je zvanični nalog US Opena na društvenim mrežama podelio snimak Hiltonove iz lože Artur Eš stadiona.

- Ono kada sviraju tvoju pesmu na US Openu, to je tako "hot" - stoji na nalogu US Opena, uz obavezan tag na Hiltonovu i podeljen video snimak.

Kako je sve izgledalo pogledajte na snimku i presudite sami da li ovako nešto pistaje organizaciji kao što je US Open.

Kurir sport