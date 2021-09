DA LI JE NOVAKOV PORAZ ZNAK DA MLAĐI IGRAČI PREUZIMAJU PRIMAT? Teniski ekspert dao ekskluzivnu prognozu za Kurir (VIDEO)

Novak Đoković je sinoć izgubio u finalu US Opena, pa će šansu za istorijski uspeh pokušati da iskoristi na sledećem gren slemu, u Australiji krajem januara.

A kako je čovek koji gotovo u stopu prati Novaka na turnirima video ovaj poraz od Medvedeva, pitali smo ga u Jutarnjem programu Kurir televizije.

U Redakciju se putem skajp linije uključio teniski stručnjak, Vuk Brajović.

- Novak je igrao fer plej, on ima stvarno prisan odnos sa Medvedevim. To je dobar način da se preboli ovako težak i tužan momenat. Njih dvojica imaju sjajan odnos, i siguran sam da ćemo viđati još dosta njihovih mečeva. Novak je i rekao da nije očekivao onakvo skandiranje, godinama je gradio odnos sa publikom. Publika je bila spremna za slavlje, ali nažalost do toga nije došlo. Novak je sinoc rekao na konferenciji da dolaze nove, mlade, sjajne generacije. Era novih mladih igrača je već počela i mislim da je Novak predvodnik te tranzicije. - rekao je Brajović.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

