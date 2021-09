NOVINAR TRAŽIO RUSU DA OBJASNI ZAŠTO JE REKAO DA JE NOVAK GOAT: Usledio je sjajan odgovor Medvedeva!

Rusiki teniser Danil Medvedev prvi put u karijeri osvojio je Grend slem titulu, pošto je u finalu US open sa ubedljivih 3:0 (6:4, 6:4, 6:4) savladao najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

Medvedev je nakon meča oduševio navijače srpskog tenisera, kada je rekao da je za njega Srbin najbolji ikada.

Jedan novinar ga je zamolio na konferenciji da objasni zbog čega je to rekao.

"Neću da ponovim to verovatno, ali to što sam rekao je iskreno. Mislim da to može na neki način da se shvati i kao nepoštovanje za neke druge momke, svi znamo za koje. Novak je bio iza mene, da je iza mene bio neki drugi igrač i da sam ga pobedio u finalu, ne bih rekao to što sam rekao. To je ono što mislim i to je sve što ću da kažem", iskren je bio Medvedev.

