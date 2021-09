NIJE ĐOKOVIĆ PLAKAO ZBOG PORAZA Radmilo Armenulić za Kurir: Navijači su se preko noći okrenuli! Ne brinem za Noleta, evo i zašto

Teško da bi neko uspeo da izbroji koliko je ljudi na planeti ostalo slomljenog srca nakon finala US Opena. Đoković je bio blizu istorije, ali je Medvedev odigrao jedan od najboljih mečeva karijere za prvu grend slem titulu. Jedan od onih koji je bio deo armije Novakovih navijača je i teniska legenda, Radmilo Armenulić. On je za Kurir dao komentar o dešavanjima na stadionu Artur Eš.

Čim je Novak izašao na teren videlo se da je premoren od polufinala i meča protiv Zvereva. Imao je teških pet setova, a manje vremena od Medvedeva za odmor. Videlo se odmah i da je pod ogromnim pritiskom celokupne javnosti širom sveta. Osećao je kao da, po svaku cenu, mora da osvoji ovaj grend slem.

To ga je previše opteretilo. Na terenu se tokom meča ponašao kao da ne zna šta igra. Ponašao se kao da nije izašao na finale grend slema, nego na neki meč kvalifikacija. Nikako nije mogao da pronađe svoju igru i svoj prepoznatljiv ritam. Slabo se kretao, slabo i udarao. Sa druge strane, Medvedev je bio fantastičan! Odličan sa osnovne linije, slao je duge lopte bez greške. Servis mu je dosta pomogao, a nije mario za to da li ima prvi ili drugi servis, oba je servirao isto.

Iako je bilo zanimljivih delova drugog i trećeg seta, Novak realno gledano nije imao šanse tokom celog meča. Izgubio je prvi gem na svoj servis i tu je već bila najavljena katastrofa. Slično se desilo i u drugom setu, samo što nije izgubio prvi gem, dok je u trećem ponovo izgubio prvi gem na svom servisu, a onda odmah i drugi.

Medvedev je stvarno igrao izvanredno, ali za to treba da bude zahvalan protivniku, jer mu je dominaciju na terenu omogućila slaba igra Novaka, koji nikako nije mogao da se vrati u meč.

Jedino pozitivno sa finala bila je publika, koja je za čudo bila na Novakovoj strani, kao i to što su Medvedev i pre njega Zverev rekli da je Nole najbolji teniser svih vremena.

Na kraju je Đoković i zaplakao, ali znajte da te suze nisu bile zbog poraza, već zbog pritiska. Jednostavno nije mogao da izdrži, pa je sve bilo jako emotivno.

Navijači su se preko noći promenili. Američka publika je ličila na australijsku. U potpunosti su se okrenuli Novaku, a njemu je to bilo simpatično. Hteli su da vide još jedan set, ali Novak nije mogao da pruži više od onoga što jeste. Ne brinem, jaka je to ličnost, mislim da će sve to da preboli već do mastersa u Parizu, a posle ćemo videti...

