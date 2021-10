NOVI PROBLEM ZA NOVAKA! Da li će Đoković braniti titulu u Melburnu?!

Prema odluci Vlade do 26. novembra svi zaposleni moraju da budu potpuno vakcinisani, a među zaposlene spadaju i profesionalni sportisti, preneli su svetski mediji.

Ostaje da se vidi kako će se Vlada Viktorije ophoditi prema sportistima koji nemaju prebivalište u ovoj državi. Naravno, najviše pažnje izaziva predstojeći Australijan open koji se igra u januaru u Melburnu.

Za sada to se odnosi samo na lokalne sportiste, ali mnogi već spekulišu da je to najava rigoroznih mera pred veliki teniski turnir.

Ukoliko to stvarno bude slučaj, svi teniseri koji žele da učestvuju na prvom grend slemu naredne sezone morali bi već do kraja novembra da obave vakcinaciju i to u potpunosti.

Ove vesti nikako ne idu u korist Novaka Đokovića koji mesecima zagovara tvrdnju da vakcinacija treba da bude izbor pojedinca i da niko ne treba prisilno da se vakciniše. Ukoliko uslov za učešće na Australijan openu budu dve primljene doze vakcine, možda tamo nećemo gledati najboljeg tenisera svih vremena.

Podsetimo, ove godine su vlasti Viktorije tokom Australijan opena držali prilično stroga pravila karantina, kojima su morali da se prilagode svi teniseri.

