ĐOKOVIĆ JE NAJBOLJI SVIH VREMENA! Legendarni trener posle Vimbldona nema dilemu

"Đoković je fenomenalan, veliki rad, pošten i vredan. Srpski novinari su me davili 2019. godine da kažem kako je Novak najbolji. Nisam hteo to da izgovorim dok nije osvojio Vimbldon ove godine. Onog dana kada je to učinio stavio sam brojke na sto, ima isti broj Grend slemova kao Nadal i Federer, sa svima bolji međusobni skor, ide ka 350 nedelja na prvom mestu ATP liste", počeo je Pilić za "Večernji".

I nije se zaustavio na tome.

"Osvojio je najviše Masters turnira, jedini je najmanje dva puta osvojio svaki Grend slem, niko nije došao do 17.000 ATP poena, na listi na kojoj Mari, Nadal i Federer zajedno nemaju kao on. Ne zanima me koja si stranka u politici, već šta si napravio. Novak je jako inteligentan. Pogledajte kako u Pekingu na kineskom pozdravlja publikum, u Parizu govori perfektan francuski, a isto tako i u Italiji i SAD", rekao je Pilić i poentirao na kraju:

"Nisam subjektivan, Novak je najbolji svih vremena", zaključio je.

