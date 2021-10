CICIPASA PITALI DA LI SE VAKCINISAO: Njegov odgovor je sve iznenadio

Grčki teniser Stefanos Cicipas našao se poslednjih nedelja na udaru javnosti zbog višeminutnih zadržavanja u toaletu tokom mečeva.

Ne mali broj tenisera bunio se zbog toga na mastersu u Sinsinatiju i tokom US opena. Grk je pred start mastersa u Indijan Velsu pokušao da bude duhovit.

"Ovde je suvo. To je dobro za mene, jer ću se manje znojiti, a to znači da ću praviti manje pauza za toalet i da će biti manje žalbi. To je dobar znak za sada", rekao je Cicipas.

Grk je u Kaliforniji bio u centru pažnje i zbog odgovora na pitanje da li se vakcinisao. Grk je ranije poručio da će se vakcinisati ukoliko to bude uslov za učešće na turnirima. Pojavila se informacija da će teniseri morati da se vakcinišu uoči Australijan opena. Sada je, međutim, ostao zakopčan po tom pitanju.

"Žao mi je, ali ne mogu da vam pružim uvid u moj zdravstveni karton".

