NINKOVIĆ IZ AUSTRALIJE ZA KURIR: Ovde je opšte ludilo zbog korone, NOVAK NE MOŽE u Melburn, ako se NE VAKCINIŠE!

Miloš Ninković, koji već šest godina igra u Australiji za Sidnej, priča za Kurir o višemesečnom lok-daunu u toj zemlji zbog kovida, apsurdnim odlukama tamošnjih političara, ali i onome što bi moglo da čeka Novaka Đokovića u Melburnu sledeće godine.

foto: Profimedia

Kakva je situacija u Australiji što se tiče kovida?

- Mi smo već dva meseca u lok-daunu. Kad bude 80 odsto stanovništva sa primljenom duplom-dozom, onda će sve da otvore. I to samo za vakcinisane. Oni koji nisu vakcinisani, oni će tek 1. decembra moći da idu po kafićima, restoranima, tržnim centrima... Ovde je totalni i opšti haos. Toliko stvari koje nemaju nikakvog smisla. Ali, šta da radimo. Tako je, kako je - priča otvoreno za Kurir Miloš Ninković i nastavlja:

- Najveći problem je što je u svakoj saveznoj državi na snazi drugačija odluka. Tako u Sidneju važi jedno pravilo, u Melburnu drugo, u Pertu treće, u Brizbejnu četvrto... Na primer, u Melburnu je obavezna vakcinacija, u Sidneju još nije. Opšte ludilo i pitanje je kad će tome svemu doći kraj.

foto: Profimedia

A, što se tiče sportista? Da li je obavezna vakcinacija?

- Nisi obavezan da se vakcinišeš, ali ako se ne vakcinišeš ne možeš da igraš. Ne možeš da putuješ. U Melburnu svi profesionalni sportisti su obavezni da se vakcinišu, u Sidneju ta odluka nije definitivna. Opet, u Sidneju je definitivno da ako nisi vakcinisan ne možeš da putuješ, što automatski znači da ne možeš ni da igraš. Ima dosta igrača u fudbalskoj ligi, zatim u ragbiju, koji ne žele da se vakcinišu. Tako da videćemo, šta će se desiti u narednom periodu.

foto: Profimedia

Proletos ste morali u obavezan karantin po povratku iz Azijske Lige šampiona? Da li je sada situacija drugačija?

- I dalje isto! Ako dođeš u Australiju iz strane zemlje, moraš u obavezan karantin od 14 dana. Nema veze da li si vakcinisan, ili nisi. I takođe, ne možeš iz Sidneja u Melburn, ili Brizbejn, jer su oni zatvoreni za nas. A, to je problem za neke moje saigrače, jer tamo imaju porodice. Brizbejn je na primer zatvorio granice za Melburn i Sidnej, tako da niko iz ovih gradova ne može da putuje tamo. Pert, odnosno Zapadna Australija, zatvorili su granice za sve ostale savezne države. Nema veze da li si vakcinisan, ili ne. Haos, opšti! Ludilo!

foto: Profimedia

Dosta se piše o Novaku Đokoviću i tome da će morati da se vakciniše ukoliko želi da igra u Melburnu. Koje su nove informacije?

- Ako se bude igrao Australijan open u Melburnu?! Kako sada stvari stoje... Možda se nešto promeni za mesec dana, jer dosta političara ovde daju ostavke. Dvojica iz Sidneja su dali ostavke, kao i premijerka Novog Južnog Velsa... Dosta stvari se dešava, stvari se menjaju u danu. Ima mnogo tužbi na sve ove odluke, protv lok-dauna, zatvaranja ljudi... Imamo 800 slučajeva kovida na 8.000.000 ljudi u Novom Južnom Velsu. Od tih 800 slučajeva, 80 ljudi je u bolnici, a manji broj u kritičnom stanju. Kad to uporediš sa Srbijom to su male brojke da budeš u lok-daunu dva meseca. Ali, kako je, tako je. Tako to rade ovde. Nadam se da će se sve ovo brzo završiti.

foto: Profimedia

Šta bi Novak trebalo da uradi, pa da mu dopuste da brani titulu u Melburnu?

- Ne verujem da će Novaku biti zabranjen ulazak u Australiju! On može da uđe i da bude u karantinu. Opet, biće mu zabranjen ulazak u Melburn, jer je njihov premijer rekao da svi profesonalni sportisti moraju da budu vakcinisani. To će biti problem. Ali, možda se to u međuvremenu promeni. Lično, trudim se da što manje gledam vesti i čitam novine, jer u poslednjih godinu ipo dana pričaju i pišu samo o virusu. Već mi je muka od svega toga. Eto, mi iz Sidneja kad počne liga, ako budemo išli u Melburn na utakmicu, moraćemo da budemo vakcinisani, i to sa dve doze. Ili nećemo moći da igramo - istakao je Miloš Ninković.

Kurir sport/Aleksandar Radonić