BRAJAN RAŠIĆ OTKRIO ZA KURIR: Evo zašto je i kako Nole kupio gitaru od Ronija Vuda iz Rolingstonsa za ČAK 37.500 FUNTI!

Radi se o modelu "fender stratokaster" sa Ronijevim potpisom, što joj daje posebnu vrednost. Novak ju je platio čak 37.500 funti, a sve se ovo desilo na humanitarnoj aukciji koju je 2013. u Londonu priredio najbolji teniser sveta u okviru svoje fondacije u Londonu.

Ovu informaciju otkrio je legendarni srpski fotograf Branislav Brajan Rašić, koji je bio svedok događaja.

- Bilo je to one godine kada je na Vimbldonu pobedio Endi Mari, što ja volim da kažem, kada ga je Nole pustio da i oni jednom dođu do šampionske titule - kaže Rašić za Kurir i objašnjava:

- Novak je naredno veče priredio sjajnu humanitarnu večeru sa aukcijom u prestižnoj dvorani "Raund haus", gde se obično održavaju koncerti. Tu se okupio tamošnji džet-set, a Marija je zastupala njegova majka. Gitarista Stonsa Roni Vud donirao je gitaru sa svojim autogramom i zanimljivo je da Nole nije nikome dozvolio da je kupi, odnosno, on bi odmah ponudio veći iznos i na kraju je krajnja licitacija iznosila oko 37.500 funti. Naravno da ta gitara ne vredi toliko, ali ovde se radi o humanitarnoj akciji i taj novac je otišao u njegovu fondaciju.

Rašić dodaje da je to veče upoznao i Branislava Ivanovića, koji je tada igrao odlično za Čelsi.

- Rekao sam mu da igra za pogrešan klub. On me tada upitao za koga bi trebalo da igra, a ja sam mu odgovorio: "Za Junajted, naravno!" Bila je to šala, ali ja sam poznat kao veliki fan Mančester junajteda, koji je svetski popularan klub.

Roni: Drago mi je što sam pomogao Roni Vud je bio oduševljen što je bio u društvu Novaka Đokovića i što je učestvovao u celoj akciji. - Fantastično je što sam učestvovao i pomogao fondaciji. Bio sam mnogo zauzet ovih dana, ostao sam do kasno na večeri, mada bi već trebalo da sam u krevetu. Ali kako da propustim ovo - pričao je tada legendarni gitarista.

Predrag Gajić / Kurir sport