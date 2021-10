AUSTRALIJAN OPEN PRED NAJGOROM NOĆNOM MOROM: Diže se žestoka POBUNA tenisera, turniru preti KOLAPS!

Velika bura podigla se u javnosti nakon odluke australijskih vlasti da smo vakcinisani teniseri i teniserke mogu igrati na Australijan openu.

U tamošnjim medijima podignuta je hajka na devetostrukog šampiona Ozi opena Novaka Đokovića, koji ne želi da otkrije svoj status kada je reč o vakcini. Danima traju napadi na Srbina, kao da je on jedini teniser koji ne želi da priča o tome.

Novinar uticajnog lista "Herald San", Skot Gulan, ističe da je zbog rigoroznih mera pred Australijan openom prava noćna mora.

On ističe da 35 odsto tenisera i čak 40 odsto teniserki nije vakcinisano i neće učestovati na AO.

Neće samo teniseri nedostajati, već i teniserke. Više od trećine profesionalnih tenisera i teniserki nije potpuno vakcinisano

Postavlja se pitanje kako će turnir u Melburnu izgledati bez velikog broja teniskih zvezda.

Podsetimo, Novak je nedavno istakao da želi da igra u Melburnu, ali da još uvek nije doneo odluku da li će braniti titulu.

"Zauzimam stav koji zauzimam i uvek sam isto razmišljao. Neću da otkrijem svoj status da li sam se vakcinisao ili ne. To je privatna stvar i po našem zakonu ko god te pita, ti na neki način možeš i da ga teretiš za to što te je pitao. To je neumereno pitanje. Kažem vam sportski, ne znam da li ću ići. Naravno da želim da idem, Australija je moj najuspešniji grend slem, hoću da učestvujem, volim ovaj sport, imam i dalje motivaciju, ali sam rekao zašta imam motivaciju. To je čitava geneza", rekao je Đoković nedavno za Blic.

Kurir sport