NOVAK ZA KURIR: Igraću grend slemove i za SRBIJU! Đoković: Valjda će neko u Parizu navijati za mene!

Dva pitanja postavio mu je i Kurir

Našeg izveštača zanimao je odnos sa pariskom publikom koji se menjao kroz vreme, a reklo bi se da je ove godine poseban po onome sto je doziveo na Rolan Garosu i po njegovom prvom nastupu na Mastersu.

Da li zbog toga ocekuješ da ce publika navijati za tebe sutra protiv Medvedeva?

"Nemam nikakva ocekivanja u tom smislu, voleo bi da tako bude. Nije lako igrati pred pariskom publikom protiv francuskih igraca ili onih koje tradicionalno voli, a naravno - ni ona nije homogena, tako da sam svestan da svakako imam dobru podrsku, makar u jednom njenom delu. Svestan sam ce podrska publike biti vazna, i nastojacu da joj se priblizim, odnosno da iskoristim pozitivnu energiju od onog njenog dela koji ce navijati za mene", objasnio je Đoković

foto: Profimedia

U poslednje vreme je primetno da primenjuješ formulu u kojoj sve cesce praviš vece pauze u takmicenjima... Da li je to pristup koji ćeš primenjivati do kraja svoje karijere?

Tacno je, to je pristup koji cu primenjivati kada je pravljenje rasporeda takmicenja u pitanju do kraja moje karijere. Glavni ce biti grend slemovi, a ostali turniri ce biti birani u smislu toga da mi pruze dobru pripremu i zagrevanje pred grend slemove i to sam najavio pre nekog vremena. Jedini izuzetak ce biti nastupi za svoju zemlju, reprezentaciju, kojima cu biti potpuno posvecen i nadam se redovan u nastupima", rekao je Novak.

Vuk Brajović / Kurir sport