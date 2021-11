TAMARA BOJANIĆ - OD TENISKE NADE DO SAJTA ZA ODRASLE! Bila je 1000. na svetu, a sada za 1000 dinara nudi pogled na OGROMNE OBLINE

Tamara Bojanić bavila se do 2016. godine tenisom i predstavljala je veliki talenat. Uspela je još kao tinejdžerka da dođe do plasman na 1024. mesto VTA liste, ali to je ujedno bio i kraj njene priče sa tenisom. Šteta, jer rezultati govore da je mogla mnogo više.

Bila je članica FED kup reprezentacije Crne Gore, a 2013. i 2014. godine beležila je fantastične rezultate na juniorskim turnirima, čak je odigrala i nekoliko mečeva sa seniorkama. Usledio je početak karijere u manekenstvu.

I tu je uspešna, a ima i veliki broj pratilaca na društvenim mrežama. Od nedavno je otvorila profil na poznatom sajtu za odrasle "Onlyfans". Sadržaj koji je tu dostupan se plaća, a u Tamarinom slučaju cena je 1.020 dinara (9,99 dolara).

Na Instagramu Tamara ima veliki broj izuzetno atraktivnih fotografija...

