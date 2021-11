UŽIVO, VIDEO! NOVAKOV PRVI DUEL SA RUSKOM MAŠINOM: Đoković - Rubljov (14.00)

Meč je na programu od 14 časova.

13.45 - Susret Novaka i Andreja pred početak meča

ATP je objavio snimak uz opis: "Zatišje pred buru"

Posle uspešnog starta na kome je nadigrao Kaspera Ruda sa 2:0 (7:6, 6:2) Novak Đoković nastavlja pohod ka sedmoj tituli na Završnom turniru mečom sa Andrejem Rubljovim.

Ruski teniser je u prvom kolu savladao Stefanosa Cicipasa sa 2:0 po setovima 6:4, 6:4 za nešto više od 90 minuta igre.

Ovo će biti prvi duel prvog i petog tenisera na svetskoj listi jer Đoković i Rubljov do sada nisu odmeravali snage na terenu.

Prošle godine je Rus debitovao na završnom turniru, i izgubio je sva tri meča – od Nadala, Tima, kao i od Stefanosa Cicipasa, iako je u tom duelu imao i meč loptu. Tada je odservirao duplu grešku, a upravo je servis bio ključni udarac za njegov revanš Grku u Torinu – 6:4, 6:4.

Rubljov nije u dobroj formi u završnici sezone, zapravo još od finala Sinsinatija. Na US openu je ispao od Tijafoa u trećem kolu, u Indijan Velsu od Tomija Pola već u drugom kolu, a pravi pad usledio je u dvorani – u Moskvi, Sankt Peterburgu i Parizu dobio je zbirno jedan meč (Ilju Ivašku), a gubio je od Manarina, Van de Zandshulpa i Frica.

RUSKA MAŠINA

Interesantne činjenice: Rus iz svakog dela terena igra agresivno. On svaku loptu, gde god na terenu da se nalazi, udara iz sve snage, njegov tempo je neverovatan, pogotovo na startu meča. Međutim kako meč odmiče, tako ruski teniser pravi sve više grešaka, pa je to idealna prilika za svakog protivnika da sve to propisno "kazni".