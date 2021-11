KASPER RUD NAKON PLASMANA U POLUFINALE: Lepo što je Novak to rekao, ali želim da budem kao Rafa!

Kasper Rud napravio je veliko iznenađenje u Torinu pobedom nad Rubljovim i plasmanom u polufinale Završnog mastersa u sezoni.

Na konferenciji za medije nakon meča kratko je prokomentarisao ovaj okršaj.

"Veoma sam uzbuđen, ovo je bio pravi način da se završi meč. Taj-brejk trećeg seta bio je možda najbolji tenis koji sam u životu igrao jer sam pogađao 'vinere' i imali smo ozbiljne razmene udaraca. Na kraju sam završio meč asom i to je bilo olakšanje, jer je bila prisutna nervoza tokom završnice ovih važnih poena", rekao je Rud na konferenciji za medije posle pobede nad Rubljovim.

foto: Profimedia

Rival u borbi za veliko finale biće mu drugi teniser sveta, Danil Medvedev, čiji meč kasno u četvrtak uveče nije uspeo da dovrši, pošto je legao da spava.

"Kada sam se probudio ujutru video sam da je bio sjajan meč i bilo mi je krivo što nisam ostao budan duže. Nadam se da ću u subotu imati podršku publike, jer igram protiv drugog igrača sveta i svaka pomoć bi bila dobrodošla. Probaću da se borim i da trčim dok se ne umorim. Nadam se da ću publici prirediti dobar meč".

Novinari su dva puta spominjali Novaka Đokovića, najpre istakavši da je Srbin pohvalio servis Ruda posle njihovog međusobnog duela u prvom kolu, a potom i da je Đoković za Norvežanina rekao da je veoma ljubazan i vaspitan.

foto: Profimedia

"To je lepo što je rekao. Uvek se trudim da budem dobar momak, bilo da izgubim ili pobedim. Mislim da je to velika zasluga moje porodice koja me je vaspitala da tako razmišljam. Naravno, uvek je moguće pokazati frustraciju na terenu, ali je uvek lepo ostati miran i biti ljubazan, na zemlji. To su za mene važne vrednosti", odgovorio je Rud i nastavio:

"Rekao sam sebi kada sam ušao na Tur da želim da do kraja karijere ne polomim nijedan reket. Mogu da imenujem samo jednog igrača iz top 10 kome je to uspelo, a to je Rafael Nadal. Federer je takođe sjajan, izuzev jednog slučaja u Majamiju kada je polomio reket. Njih dvojica su bili izvanredni u svom ponašanju", zaključio je Norvežanin.

