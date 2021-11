NJEGOVI SAVETI NOVAKU MNOGO ZNAČE! Vanja je sa mnom delio životne i sportske mudrosti

- Osim naravno najbližih ljudi u mom životu – porodice, tima i prijatelja, koji me najbolje i poznaju, od njih savet uvek dođe pravovremeno i bude baš onakakv kakav mi treba. Kada je reč o sportskim ličnostima, Vanja Grbić je neko koga izuzetno cenim, s njime imam veoma lep odnos – izuzetno je pametan čovek, uspešan sportista, veliki šampion i legenda srpskog sporta. Delio je sa mnom životne i sportske mudrosti, oduvek je bio poznat kao neustrašiv borac sa velikom koncentracijom i predanošću.

foto: Profimedia, Ana Paunković

Osim njega, bio sam blizak sa Kobijem Brajantom. Zatim Monika Seleš, Andre Agasi i Boris Beker, koji su mi bili i treneri, kao i Pit Sampras. Sa njima sam često razgovarao, a često pričam i sa Tomom Brejdijem o oporavku i treningu. Trudim se da koristim priliku da podelim nešto sa svim sportistima, nešto što je meni pomoglo ili odmoglo, a i ja da postavim pitanja, pogotovo onima koji su dostigli vrhunac u svom sportu. Takvih i u Srbiji ima mnogo, rekao je Đoković.

Najbolji teniser sveta je otkrio i kako prepoznaje dobre mlađe tenisere.

- Naravno da nekako prepoznaš sebe u nekome, neke karakteristike koje si imao kao mlađi – samopouzdanje, samouverenost, veliku želju za pobedom, strast i predanost sportu... To vidim u malom Alkarazu, zatim i u Sineru, a to se videlo i u Saši Zverevu kada se probijao. Ja sam temperamentan i emotivan, pa volim kada neko pokaže emocije, a s druge strane zna da ih kontroliše i da ostane sabran u trenucima kada je to bitno. To se i vremenom stiče i uči – što više mečeva na velikoj sceni, to se bolje postaviš svaki sledeći put kada izađeš na teren, rekao je Novak.

Duel između Đokovića i Zvereva zakazan je za 21 čas, a prethodno će se od 14 časova sastati Danil Medvedev i Kasper Rud u drugom polufinalu.

Kurir sport