DANAC ODUŠEVLJEN ĐOKOVIĆEM: Pričaju da su Rafa i Rodžer dobri momci, ali Novak nama mlađima najviše daje

Danski teniser Holger Rune je iskazao oduševljenje najboljim teniserom sveta Novakom Đokovićem.

Danac se po prvi put u karijeri u profesionalnom meču sastao sa Novakom na US Openu ove godine, što mu je kako kaže bilo jedno od najboljih iskustava u životu.

Novak je lako pobedio, ali od tada je Rune imao samo reči hvale za srpskom tenisera, koga je izdvojio od članova velike trojke, ispred Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

„Prvi put kad sam trenirao sa Đokovićem, upitao me je da li mi se sviđa kako igram tenis. Rekao sam da i rekao je da je to dobro i važno. Tada sam mislio da je to malo čudno, ali kasnije sam razmišljao o tome i shvatio da je zaista važno da mi se sviđa kako igram. Tenis me čini srećnim.

Novak mi je rekao mnogo dobrih stvari. Smešno je jer se uvek Federer i Nadal pominju kao dobri momci, ali u pogledu budućih generacija, mislim da Đoković najviše daje. Nisam čuo da Rodžer i Rafa daju previše saveta mladim igračima, možda daju mladima iz svojih zemalja, ali po mom mišljenju Novak najviše daje“, rekao je Rune.

Kurir sport