OBRADOVIĆ BRUTALNO PO AUSTRALIJANCIMA: To što rade Novaku je sramota! Čovek tamo juri desetu titulu, ništa im nije sveto!

Mnogi su osudili ovakav čin, prevashodno Novakovi navijači, pa je video uklonjen i postavljen je novi, u kom su prikazani stadioni gde će se turnir igrati.

Posebno su besni jer je Srbin bez obzira na eventualnu vakcinaciju igrao turnire, poslednji u Torinu.

Prema nekim informacijama, Nole bi do 6. decembra morao da se vakciniše, ako već nije, jer se upisna lista Australijan opena zatvara šest nedelja pre turnira.

foto: AP

Teniski trener i bivši selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović obrušio se na organizatore turnira u Melburnu:

- To što rade vlasti u Australiji i čitava ta država je sramotno i skandalozno. Svaki turnir ima svog šampiona, generalno u sportu, pa tako i Australijan open. Znamo svi da je tu šampion Novak. Devet puta je osvajao ovaj turnir, juri desetu titulu, istorijski rekord... Takve stvari raditi čoveku koji je legenda tog turnira... Zamislite, država Viktorija donosi odluku da samo vakcinisani mogu da igraju. Pa to ne misle samo oni, iza toga stoji čitava država, to svi žele u toj zemlji, a ne samo Viktorija.

foto: Zorana Jevtić

Potom se Obradović osvrnuo i na trenutnu situaciju u sportu na globalnom nivou.

- Njima ništa nije sveto, apsolutno im nije više bitna ta draž koju sport treba da ima, nema više te želje za takmičenjem pa neka bolji pobedi. Ne, oni to ne žele, njima je najvažnija samo što veća svota novca i to je poražavajuće! Tako da me uopšte i ne čudi sve to što se dešava u Australiji. Ako se tako ophode prema najboljem, šta mislite kakvi su prema ostalim sportistima. Tužno je na šta je svetski sport spao danas, samo na sticanje ogromnog novca, kapital je najbitniji, ništa drugo - završio je priču za Kurir Bogdan Obradović.

Uništili su Dejvis kup, Inzbruk teško naći i na karti! Bogdan Obradović je prokomentarisao i novi format Dejvis kupa, a koji se igra u desetak dana i to u tri različita grada: - Potpuno je izgubio smisao Dejvis kup. Zamislite, igrate prvo u Austriji, pa se selite u Madrid za polufinale i finale, dok neka grupa igra i u Torinu. Katastrofa! Ranije ste imali dve zemlje, jedna protiv druge, neka je domaćin, direktan okršaj za prolaz dalje, naredni meč je za nekoliko meseci i to je to. A sada je sve pomešano, potpuno rasulo. Naša selekcija igra u Austriji u Inzbruku, gradu koji mnogi ni na karti ne znaju da nađu. Bolje da se igralo u našoj Areni, bilo bi publike.

D. L. / Kurir sport