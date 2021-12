NIJE NI ČUDO ŠTO GA CEO REGION OBOŽAVA! Novak pričao o rivalstvu sa Hrvatima i još jednom pokazao svoju VELIČINU

Novaku Đokoviću i našim teniserima na putu ka novom trofeju stoje Marin Čilić, kao i sjajni dubl koji čine Mate Pavić i Nikola Mektić. Veliki rivali, komšije i prijatelji.

"Rivalstvo je veliko, mi smo komšije. Uvek je to neki dodatni pritisak, motiv, pritisak, obe zemlje žele pobedu. Bez obzira šta se dogodi na terenu, ono šta je bitno jeste da postoji poštovanje i prijateljstvo na terenu i van njega. Siguran sam da će oba tima dati sve za pobedu. Nije u pitanju samo pobeda na talonu, već i to što igramo jedni protiv drugih, obema reprezentacija to mnogo znači", rekao je Đoković nakon trijumfa nad Kazahstanom.

Novak je istakao da će njegovom timu dobro doći dan odmora.

"Imamo dan za odmor, dan je dug. Kada niste na terenu, emotivno ste tu, navijate, podržavate sunarodnike, stvarno je razlika velika. Lepo je kada imate dan više da se odmorite i da skupite energiju", kaže Nole i poručuje:

"Imamo dobru hemiju, možemo da pobedu i to nam je cilj, veoma smo motivisani".

Polufinalni okršaj sa Hrvatskom startuje u petak od 16 časova.

Kurir sport