NIKOLA PILIĆ ZA KURIR: Ubeđen sam u pobedu Orlova! Srbija će sa Đokovićem pobediti Hrvatsku i boriće se za salataru

Dejvis kup reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale ovog takmičenja nakon triler partije sa Kazahstancima. Teško je bilo Miomiru Kecmanoviću, jer je u prvom meču posle skoro tri i po sata poražen od Kukuškina sa 2:1 uz propuštene četiri meč lopte.

Stvar je spasao najbolji na svetu, Novak Đoković, dobio rutinski Bublika sa 2:0, da bi onda u paru sa Nikolom Ćaćićem savladao kazahstanski par Golubjev - Nedovjesov i zakazao Srbiji sutrašnji dvoboj sa Hrvatskom (16.00) u polufinalu Dejvis Kupa u Madridu!

foto: Profimedia

Čuveni jugoslovenski teniser i trener Nikola Pilić za Kurir je prokomentarisao predstojeći balkanski teniski klasik.

-Apsolutno sam uveren da će Srbija pobediti u ovom meču. Imaju Novaka, najboljeg na svetu. Drugi meč će biti izuzetno važan, jer ako se kojim slučajem dođe do dubla, tu će već biti teže, jer je hrvatski dubl trenutno najbolji. Osvojili su zlatnu medalju u Tokiju. Ali, mislim da bi Srbija to mogla da reši i pre dubla. Ako Novak i Čilić budu igrali jedan protiv drugog, zna se da Nole dobija, a u drugom meču su Lajović, Krajinović ili Kecmanović favoriti, bez obzira ko bude igrao, jer su Serdarušić i Borna Gojo ipak daleko slabije rangirani, kaže Pilić.

Hrvatski teniski stručnjak ima i svog favorita u Dejvis kupu.

-Ruku na srce, to je za mene Rusija. Imaju drugog igrača sveta Medvedeva, kao i Top 10 igrača, Andreja Rubljova. Tu je i Srbija naravno, ali blaga prednost za Ruse.

foto: Marina Lopičić, Profimedia

Pilić napominje da se vodi hajka na Novaka pred Australijan Open.

-Poslednjih 5-6 godina se vodi hajka na Novaka, ne samo sada pred turnir u Melburnu. Kada je pobedio dva puta Federera zaredom u finalu Vimbldona 2014, 2015. godine, tada je svet video da će biti najbolji, pa su sve više počeli da ga pritiskaju jer im se očigledno ne dopada to što dolazi iz male zemlje, ne tako popularne u svetu. Tako je i sada, a to da li se vakcinisao ili ne, ne želim da ulazim u to, njegova je lična stvar, završio je priču Nikola Pilić.

Pilić je svojevremeno bio selektor Hrvatske 2005. kada je osvojila salataru. Bio je i savetnik Dejvis kup reprezentaciji Srbije te 2010. kada su Orlovi trijumfovali u Beogradu u Areni pobedom nad Francuskom - 3:2.

Kurir sport / Darko Lučić