NOVAKU ISPUNJENA ŽELJA: Dejvis kup u novom formatu!

Najavljeno je da će se umesto 18, na finalnom turniru takmičiti 16 timova.

Oni će se takmičiti u četiri grupe iz koje će se po dva prvoplasirana tima plasirati u nokaut runde.

Igraće se četvrtfinale, polufinale i finale.

Bilo je indicija da će se takmičenje prebaciti u Abu Dabi, ali ono što je sada jasno je da će umesto u tri grada (ove godine Insbruk, Torino i Madrid), takmičenje u 2022. biti u pet gradova.

Grupne faze će se igrati u četiri grada, dok će se mečevi nokaut faze i finale igrati u petom gradu, na neutralnom terenu.

foto: Printskrin

Predsednik ITF Dejvid Hagerti je tako na neki način ispunio želju Novaka Đokovića koji je želeo da se igra na više mesta.

"Imaćemo tu glasnu lokalnu publiku koju želimo, osećaj kao da se igra kod kuće i na strani, mislim da će sve to biti sjajno. Ono što želimo je da gde god da bude finale, imamo i veliku bazu navijača koji putuju. To je nešto što verujem da ćemo uspeti da uradimo. Da će biti nekih popusta i načina da ti navijači putuju, gde god to bilo", rekao je Hagerti.

Odluka o gradovima grupne faze domaćinima biće doneta u martu, dok će se za nekoliko nedelja znati ko će biti domaćin nokaut faze i finala.

"Ovo je nova evolucija takmičenja i mislim da će nas naredna godina odvesti korak napred u smislu Svetskog prvenstva u tenisu. Svi smo zaista uzbuđeni zbog toga", zaključio je prvi čovek ITF.

Kurir sport