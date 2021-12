ZAPADNI MEDIJI OPET GAZE ĐOKOVIĆA: Britanci iz čista mira PONIŽAVAJU Novaka, ovo što su sada uradili je POTPUNO GLUPO i nejasno!

Ovog puta su iskoristili izjavu čuvenog Ronija O'Salivena, prema mišljenju mnogih, najboljeg igrača snukera svih vremena.

On je uporedio sebe sa pojedinim planetarno poznatim sportistima, a tom prilikom je pomenuo i najboljeg tenisera sveta. On je objasnio zašto je atmosfera na tribinama drugačija kada on igra.

- Pretpostavljam da samo određeni sportisti mogu to, na piremer Tajger Vuds, Rafael Nadal, Novak Đoković, Lionel Mesi... Oni donose nešto i kada ih gledaš ostaneš zaintrigiran - poručio je O'Saliven.

foto: Profimedia, AP

A, onda je "Eurosport" odlučio da njegovu izjavu prenese i da potpuno neopravdano i bespotrebno iz naslova izbaci Đokovićeva, kao da nije ni pomenut.

"Roni O'Saliven je uporedio sebe sa Lionelom Mesijem, Rafaelom Nadalom i Tajgerom Vudsom", tako glasi naslov "Eurosporta".

Naslov bez Đokovića foto: Screenshot

Pa, iako se ne radi o stvari koja će da pogodi Novaka i da utiče na njega, potpuno je nejasno zašto mediji na zapadu ne prestaju da omalovažavaju ime kakvo je izgradio Đoković tokom prethodnih godina.

Inače, Roni je osvojio Gran pri u Koventriju i to je njegova 38. velika titula i trenutno je na trećem mestu najboljih snuker igrača na svetu i kao jedan od najboljih koji je ikada igrao snuker njegovo poređenje sa velikanima je skroz na mestu.

Kurir sport