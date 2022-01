EVO ŠTA SU ZVEZDE PROREKLE NOVAKU ĐOKOVIĆU ZA 2022. GODINU: Jedna stvar će vas iznenaditi! SPEKTAKL!

Đoković je rekordni sedmi put dočekao 1. januar na prvom mestu ATP liste, čime se još jednom upisao u listu besmrtnih sinova ovog sporta.

U godini pred nama Novak ima priliku da sruši još ono malo rekorda koji su mu preostali. Novak je odavno nadmašio Rodžera Federera po broju nedelja provedenih na vrhu ATP liste, a ispred njega u svetu tenisa je još jedino Štefi Graf koja je na prvom mestu provela 377 sedmica.

Ipak, ono što najviše žulja srpskog asa jesu trofeji na Grend slemovima. Novak je izjednačen sa Federerom i Nadalom sa po 20 titula na četiri najprestižnija turnira, a nema sumnje da će mu to biti jedan od glavnih motiva u 2022. godini.

A šta zvezde kažu? Šta one predviđaju najpopularnijem Srbinu na planeti?

Poznati astrolog Boban Vujović tvrdi da Đokovića očekuje turbulentna godina.

- Pored mnogih astroloških prognoza za nastupajuću 2022. trebalo bi naglasiti da ova Nova godina počinje u satu kad planeta sreće i napretka, Jupiter, vlada. Novak Đoković se rodio u satu kada je Jupiter vladao, a u svojoj natalnoj karti ima poziciju Jupitera na egzaltaciji Sunca što ga učini velikim i nedostižnim šampionom belog sporta. Astrološki gledano naredna 2022. će biti puna nepredvidljivih situacija, zastoja u napretku, ovo je godina borbe i velikog testa izdržljivosti. Iako kalendarski Nova godina počinje sa satom u kome dobrotvor Jupiter vlada, njegova pozicija u znaku Riba zajedno sa Neptunom do 10. maja i od 29. oktobra do 21. decembra donosi lažna nadanja i obećanja, tako da se savetuje da svako na svoj način ne odustaje od borbe za ostvarenje svojih snova, a pravi primer za to je Novak Đoković - kaže za Kurir Vujović.

foto: Privatna arhiva

U trenutku pisanja teksta još uvek nije bio poznat status Đokovića kada je u pitanju učešće na Australijan openu u Melburnu, mestu koje je devet puta do sada osvajao.

- Ljubitelji tenisa sa nestrpljenjem isčekuju vest da li će Novak učestvovati na Otvorenom prvenstvu Australije 2022. i eventualnim osvajanjem pehara zacemetirati mesto najboljeg tenisera svih vremena, a samim tim i povećati nedostižni rekord po broju nedelja na liderskoj poziciji. Datum početka turnira je zakazan 17. januara i mnogi teniseri pakuju kofere i kreću put Melburna kako bi se što bolje aklimatizovali i pripremili za turnir. Generalno situacija oko turnira je veoma komplikovana zbog kovid propusnica i vakcinacije, te je veliko pitanje ko će moći da se takmiči. Kako stoje stvari tako će biti i na ostalim sportskim takmičenjima tokom nastupajuće godine. Za Novaka cela naredna godina biće veoma burna i turbulentna, sa velikim padovima i skokovima. Sam početak 2022. godine može biti veoma komplikovana zbog tranzita Marsa koji se kreće suprotno njegovom znaku Blizanaca iritirajući tako vladara njegovog horoskopa Merkura, sa jedne strane, a sa druge, ova agresivna planeta ugrožava njegov Saturn i Uran u znaku Strelca koji u astrologiji predstavlja dešavanja u inostranstvu. Ovaj loš tranzit donosi brojna neprijatna iznenađenja tako da se tih dana može očekivati i neočekivani događaji što će kod njega izazvati dodatnu nervozu i nemir od 7. do 14. januara. Tako da su male šanse da će učestvovati na AO, a i ako mu dozvole boravak, biće izložen raznim pritiscima i nepravdama - pojašnjava Vujović i dodaje:

foto: Profimedia

- Dodatnu komplikaciju tokom januara unose retrogradni Merkur i Venera, a opšte poznata činjenica da Nole slabije igra kad je njegov vladar horoskopa usporen i prividno se kreće retrogradno. Možda bi bilo mnogo bolje da ne ide na put, jer postoji opasnost od sklonosti ka doživljavanju nezgoda, nepravdi i neostvarenih planova. Ova loša slika njegovog horoskopa traje do 7. februara, mada su velike šanse da ostane na prvom mestu do tog perioda.

Ako januar i početak februara nisu po ukusu svih kojima je Novak drag, onda bi period koji sledi mogao da ih obraduje. A posebna novost vezana je za Novakov privatni život, uz nagoveštaj da bi Stefan i Tara uskoro mogli da dobiju društvo za igranje.

- Sam kraj februara i početak marta 2022. daje bolju sliku njegovog kosmograma gde može očekivati uspeh, samopuzdanje, mada od sredine marta opet kreću komplikacije sa lažnim nadanjima, i ukoliko bude hteo da zaigra na faktor sreće, to se neće isplatiti. Ponovo retrogradnost Merkura od 10. maja do 3. juna usporava njegovo napredovanje na sportskom planu. Tokom leta i sve do 30. oktobra ima veoma povoljan period kad može očekivati nove titule na Grend slem turnirima i time zauvek obezbedi mesto najboljeg tenisera svih vremena. Odlični planetarni aspekti krajem proleća do početka jeseni obećavaju i radosnu vest o proširenju porodice. Na samom početku leta Novak ima odlične aspekte nebeske mehanike, gde je prisutna maksimalna snaga i koncentracija za postizanje vrhunskih rezultata. Tokom letnjeg perioda zvezde su mu naklonjene i trebalo bi da pokaže nagli rast svoje vitalnosti, sa ogromnom dozom entuzijazma i hrabrosti. U toj napornoj i iscrpljujućoj trci za uspehom, osim borbe biće potrebno veliko strpljenje i mudrost koji mu neće nedostajati.

foto: AP

Kraj godine, po Vujoviću, Novak bi trebao što pre da zaboravi.

- Novembar opet donosi turbulentan period, naročito druga nedelja ovom meseca koja može doneti iznenadne prepreke i novonastale okolnosti koje mogu ometati razvoj u željenom pravcu. Pored optimističnog stava i popularnosti, dolaze dani neostvarenih želja i planova. U period od 7. novembra do 7. decembra je jedan od najtežih perioda u narednoj godini, kad bi trebalo da bude maksimalno fleksibilan, strpljiv i prilagodljiv. Veoma je bitno da u ovom periodu ne žuri u odlukama i ne pada pod uticaj loših misli i osećanja drugih ljudi iz okruženja, da ne bude površan.

Boban Vujović na kraju zaključuje.

- I pored ovako uzbudljive i nadamo se veoma uspešne godine koja je pred njim, treba naglasiti da Novak imam izrazito razvijen dobrotvoran i filatropski um sa ogromnom željom za boljitak, kako svoje zemlje i svog naroda, tako i celog čovečanstva. On svojim primerom, ogromnom disciplinom, entuzijazmom i odgovornošću ispunjava i nadahnjuje armiju svojih obožavalaca. A oni rđavi i zavidni, što ga kleveću i nipodaštavaju, treba im reći da će njihovi anđeli zaštitnici plakati doveka, jer je Novak već besmrtan i večan - zaključio je astrolog Boban Vujović.

Dejan Ignjatović / Kurir sport

