NOVAK U POSLEDNJI ČAS OTKAZAO ATP KUP! Lajović OTKRIO SVE DETALJE, a posebno je zanimljiv onaj za Australijan open

Novak Đoković povukao se sa ATP Kupa koji startuje 1. januara, te će selekciju Srbije na takmičenju u Sidneju činiti Filip Krajinović, Dušan Lajović, Matej Sabanov, Nikola Ćaćić i Nikola Milojević.

Lajović je pred početak reprezentativnog takmičenja pričao za australijske medije i tom prilikom odgovarao na pitanja vezana za Noleta, a najviše ih je zanimalo kako su reagovali po saznanju da su ostali bez prve zvezde tima.

"Saznali smo dan i po, tako nešto. Mislim da smo svi čekali do poslednjeg minuta odluku, nije isto kada imaš broja 1 ili kada ga nemaš, to je velika razlika. Očigledno, kad je Novak u timu, očekivanja su mnogo više i svi pogledi su uprti u njega, naravno, on pokušava da gura ceo tim", rekao je Lajović.

foto: AP/Hamish Blair

Duci je upitan i da li zna razlog Novakove odluke o povlačenju.

"Ja ne znam zvanični razlog, ali možda ATP zna", ispalio je Lajović, koji je potom komentarisao i Novakovo učešće na Australijan openu.

"Novak je samo rekao da ne dolazi na ATP kup i da pokušava da dođe na Australijan open. Rekao je: momci, ne dolazim na ATP kup, videćemo za Australijan open. Mislim, nije precizirao da li dolazi ili ne, ali čekamo odluku", odgovorio je Dušan Lajović.

foto: Profimedia

(Kurir sport)