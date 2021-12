GRIGOR DIMITROV NA STUBU SRAMA Masno slagao i naljutio Bugare koji mu poručuju: Pogledaj šta Đoković radi!

Teniska reprezentacija Bugarske neće igrati na ATP kupu u Sidneju od 1. do 9. januara.

Bugarska je mogla da učestvuje na tom takmičenju, pošto je Austrija odustala, ali je stvar zeznuo najbolji igrač Grigor Dimitrov koji je masno slagao svoj savez.

Dimitrov, koji je imao rok do 25. decembra da prihvati poziv, odbio je učešće uz navode da nema vizu i da ne može da učestvuje. Ispostavilo se, međutim, da viza nije problem jer je Grigor već u Melburnu i sprema se da igra na jednom turniru uoči Australijan opena.

Potpredsednika bugarske teniske federacije Rangel Markov bio je besan na Dimitrova, a u priču je uvukao i Novaka Đokovića.

- Jedna prilika da predstavljamo Bugarsku je propuštena, pogotovo posle odličnog debija na turniru 2019. Šteta za ostale momke. Imaju veliku potrebu da igraju jake mečeve i neće imati ovu priliku. A mi već imamo u Bugarskoj nekoliko generacija mladih tenisera i dece koja su odrastala u sanjarenju da budu Grigor, koja nikada ne mogu da ga dodirnu. Nikada nije došao da udari koju lopticu sa mladima. Ako on to ne prenese na one posle njega, šta je poenta? Đoković stalno pomaže i podržava mlade srpske tenisere. Zato su toliko ispred na rang listi. Očigledno je u pitanju stav - i prema državi i prema timu. Postanite igrači ovde i budite primer budućim generacijama tenisera.

