SAGA OKO NOVAKOVOG UČEŠĆA U MELBURNU PRIBLIŽILA SE KRAJU: Oglasio se direktor Australijan opena i OVIM REČIMA stavio tačku na sve

"Ostalo nam je još nekoliko čarter letova do kraja ove nedelje i nakon toga svi igrači koji učestvuju će biti ovde", kazao je Tili za televiziju "Nine network", a preneo "The Gardian".

Direktor turnira se dotakao i Đokovićevog slučaja.

foto: AP

"Što se tiče samog Novakovog statusa, mislim da ćemo dobiti ishod u narednih nekoliko dana. U suprotnom, brzo će postati kasno da se pojavi i da igra na Australijan Openu. Još vrlo malo je ostalo da se sve odigra", tvrdi Tili.

Teniskom svetu je ostalo samo da sačeka epilog i vidi da li će najbolji biti u Melburnu 17. januara.

(Kurir sport)