NEVAKCINISANI TENISERI DOBILI MEDICINSKO IZUZEĆE: Direktor AO govorio o Novakovom statusu! NAREDNI DANI SU KLJUČNI!

Početak prvog Grend Slema u sezoni se polako pribiližava, a prava slika o tome kako će zaistra izgledati ovogodišnji Australijan open biće definitivno jasna 7. januara kada svi učesnici budu doputovali u Melburn.

Kako je direktor AO Kreg Tejli izjavio pre neki dan ostalo je još samo nekoliko čarter letova, pa onima koji žele da se nađu na tuniru polako "ističe vreme". Među onima čiji je dolazak još uvek neizvestan jeste i prvi teniser planete Novak Đoković.

Srbin se nije do sada izjašnjavao o vakcini, bez koje ne može da bude učesnik ovog turnira, ali ni o "medicinskom izuzeću" koje je dozvoljeno prema kovid pravilniku.

foto: EPA/Emilio Naranjo

Kreg Tejli je otkrio da su pojedini teniseri koji su zatražili "medicinsko izuzeće" isto i dobili, a status Novaka Đokovića još uvek je nepoznat.

Rigorozni testovi za "medicinsko izuzeće" rade se "na slepo", preciznije - kada teniser podnese zahtev za izuzeće, dva medicinska panela koja procenjuju prijavu ne znaju ko je podnosilac zahteva, tako da ne može da dođe do "curenja informacija", ali ni pristrasnosti, prenosi sajt "tennis365".

"Izuzeće se odabrava ili ne. Razlog za odobravanje ostaje privatna stvar, između podnosioca i komisije. Znamo za neke sportiste koji su se prijavili za izuzeće i ono im je odobreno. Na njima je da li će da podele razloge javno", rekao je direktor AO.

foto: Profimedia

Bio je upitan i za status prvog tenisera sveta.

"Novak je jasno stavio do znanja da neće otkriti svoje zdravstveno stanje, kao ni to da li je vakcinisan ili ne. To je njegov izbor. Dosta toga saznaće se narednih dana", kazao je Tejili .

Sobzirom na to da je ostalo jako malo vremena do početka Grend Slema, nema sumnje da su naredni dani ključni kada je Noletovo učešće u pitanju.

(Kurir sport)