BRUKA! NADAL OSUO PALJBU PO NOVAKU: Bilo bi dobro kada bi Đoković dao neko objašnjenje!

Moram da priznam da sam, do ove objave, mislio da će Srbin odustati od učešća ili da će se vakcinisati, ali je umesto te "pravdenosti“, australijanskih vlasti dovele su do toga da Balkancu bude dozvoljen dolazak, rekao je Toni Nadal

Stric i bivši trener Rafaela Nadala, Toni Nadal, za "El Pais" je napisao kolumnu o Novaku Đokoviću i odluci da Srbin nastupi na ovogodišnjem Australijan openu.

On je osuo rafalnu paljbu po Novaku:

- Moram da priznam da sam, do ove objave, mislio da će Srbin odustati od učešća ili da će se vakcinisati, ali je umesto te "pravdenosti“, australijanskih vlasti dovele su do toga da Balkancu bude dozvoljen dolazak. Ukoliko je u ovom procesu došlo do bilo kakvih zloupotreba, to mora da bude pitanje za sud, kako bi se utvrdilo da li se radi o propustu vlasti Asutralije ili o jasnoj nameri igrača da se pravila izigraju - poručio je Nadal.

- Skoro šest miliona ljudi je izgubilo život od ovog prokletog virusa... Želim da mislim da Novak to zna i da će, kao znak ljudske osetljivosti i razumevanja drugih, objasniti situaciju.

- Bilo bi dobro kada bi Đoković dao neko objašnjenje jer ne verujem da je do bilo kakvih neregularnosti došlo. On naravno nema obavezu da daje ovakve privatne informacije, ali u isto vreme mora da bude svestan da je u ovom momentu svet u ozbiljnoj zdravstvenoj krizi i da globalno ljudi veoma pate zbog svega što se dešava - zaključio je Rafin stric.