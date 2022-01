NIJE SLUČAJNO ŠTO SE OVO DEŠAVA BAŠ ZA BOŽIĆ! Bivši srpski ministar se oglasio o Đokoviću PAKLENI PLAN SKOVAN U TAJNOSTI

Nezapamćeni skandal koji je u režiji australijskih vlasti priređen najboljem svetskom teniseru Novaku Đokoviću ne prestaje da interesuje medije i svetsku javnost.

Prvi teniser sveta, podsetimo, nalazi se u migrantskom hotelu u Melburnu gde čeka rasplet pred sudom povodom žalbe nakon odbijanja vize od strane australijskih vlasti.

- Jučerašnji dan je bio dovoljan da pošaljemo poruku da podržimo jednog planetarnog sportistu i od juče sigurno čoveka koji će ući u istoriju kao svetac jer na jučerašnji dan i današnji dan Novak Đoković prolazi golgotu - rekao je Velizar Đerić, predsednik Srpske federacije kompanijskog sporta i ministar iz doba vladavine Slobodana Miloševića.



Nekadašnji ministar smatra da nije slučajno što se sve dešava na Božić.

- Region je uz Novaka. Ovo je skandal koji je u tajnosti pripremljen. Nije on jedini sa takvom medicinskom dokumentacijom. Njemu je uskraćena 10. pobeda. Nije dobro što mu se na današnji ovo dešava. To je poruka da je naš Novak Božiji čovek. On će ovo prevazići - dodao je Đerić.

Povodom svega kroz šta prolazi prvi reket sveta, oglasio se Džastin Kvil, cenjeni stručnjak za pravo u Australiji.

Kvil je istakao da će Novak i njegov tim morati da kažu da je otkazivanje vize bilo nelegitimno što bi moglo da "rastegne" čitav proces i omogući mu da nastupi na prvom grend slemu u novoj sezoni.

- Videćemo šta će se dešavati. Ohrabruje vest da jedan od najpoznatijih advokata u Australiji smatra da će Novak ostati u Australiji i da će čak igrati na Australijan openu - rekao je novinar Kurira Predrag Gajić.

