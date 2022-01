DEVOJKA NOVAKOVOG BRATA SE OGLASILA I PRUŽILA MU OGROMNU PODRŠKU: Oprosti im bože ne znaju šta rade!

Podrška najboljem teniseru planete Novaku Đokoviću dolazi sa svih strana.

Srbin je uspeo da pobedi na Federalnom sudu u državi Viktorija gde se nalazi grad Melburn, međutim Vlada Australije se ne slaže sa tom odlukom, pa se još čeka razrešenje ovog skandala.

Do tada, ogromnu podršku svetskom teniskom broju jedan pružila je i Saška Veselinov, devojka najmlađeg Novakovog brata Đorđa Đokovića.

Ona je na svom Instagram nalogu objavila poruku kojom je pokazala da je svim srcem uz Novaka, uz natpis: "Oprosti im Bože, ne znaju šta rade."

-I pre nego što sam upoznala sadašnjeg dečka i njegovu porodicu, u mojoj kući je Novak Đoković bio član porodice. Njegova borba na teniskom terenu se nije propuštala. Upornost, volja i želja da postane broj jedan je mnoge od nas inspirisala da istrajemo u onome što radimo, u sportu, školi, u čitavom životu. Novak je bio naš uzor tokom odrastanja. Pregršt podrške iz raznih krajeva sveta stiglo je upravo u ime pravde, za Novaka, najboljeg tenisera sveta. Nažalost postoji i ona druga strana, a ja ću ovom objavom pokušati da iskažem ono što mi je na duši i o čemu neprestano razmišljam prethodnih dana.

foto: Zorana Jevtić

Da li ste svesni koliko je Novakov slučaj vezan za sve nas na ovoj planeti zemlji? Ovo nije pitanje sporta, vere i nacionalnosti, ovo nije pitanje novca, ovo je pitanje naše budućnosti. Našeg prava na slobodu, na izbor. Da li se zapitate ako je ovakva nepravda učinjena najboljem teniseru svih vremena, iskoristiću vaše reči i citirati "on je bogataš", da činjenica pokazuje kako sav novac ovog sveta ne mogu već nekoliko dana da mu pomognu? Na aerodromu su mu oduzeli lične stvari, telefon na nekoliko sati, takođe i novčanik koji mu nije vraćen još uvek. Bez imalo napora nam je lako da shvatimo kako postoji nešto veće od materijalnog. A on to pokazuje i dokazuje upravo ovom borbom.

Da li shvatate koliko prethodnih godina pokušavaju raznim teorijama da nas zastraše, da nas zarobe time što nam ne daju više opcija? Koliko na silu pokušavaju da nam oduzmu pravo da odlučujemo o svom životu? Čovek koji je pomogao celom svetu kada im je bila potrebna pomoć. Da li se tako postupa prema jednom čoveku, jednom humanisti, diplomati jedne države, najboljem teniseru na svetu? Ja verujem u Boga i pravdu, ta strana uvek pobeđuje na kraju! Mi smo uz Novaka!

