NA NOVAKU PRIMENJENA PSIHIČKA PRESIJA! Trener šokirao izjavom: Ovo je PRAVI RAZLOG zašto vlast NE ŽELI DA ĐOKOVIĆ IGRA NA AO

Novak Đoković je u Australiju krenuo 4. januara zbog turnira “ Australian open”, dan kasnije Novaku nije omogućen ulazak u zemlju. Najbolji teniser sveta prošao je nekoliko saslušanja u imigracionoj službi i smešten je u pritvor na aerodromu u Melburnu.

Maltretiranje Đokovića se nastavilo i posle aerodroma, pošto je smešten u hotel u kome nije dobijao redovno hranu.

Uprkos svim pritiscima Novak Đoković je dobio Vladu Australije na sudu, pa je tom odlukom njemu vraćena viza za boravak u Australiji, medjutim ministar za imigraciju Aleks Hok i dalje ima diskreciono pravo da deportuje Đokovića.

Kako je Novak Đoković pobedio australijsku birokratsku mašineriju? Da li će tortura kroz koju je najbolji teniser na svetu prosao uticati ne njegovu psihičku i fizičku spremnost za dalje takmičenje u Usijanju su govorili advokat Ivan Simić, Dejan Kojić teniski trener, Nikola Pilić nekadašnji trener Novaka Đokovića.

- Zna se šta je Australian open, on promoviše jednu zemlju, a Novak je jedan od najznačajnijih učesnika i svakako da on ne bi dozvolio da bilo kakvu opasnost za sebe ili svoj tim. Australijski sud je donekle spasio Australiju, ovde je jasno da nema reči o pravu. Ovde se očigledno radi o jednoj zaveri, očigledno postoje određene elite koje žele da spreče i da iskoriste sve mehanizme da spreče jednog učesnika da pokaže i dokaže koliko on sam po sebi vredi. Sam sud je stavio po strani odluku izvršne vlasti - kaže advokat Simić za Usijanje na Kurir televiziji.

Gospodin Kojić je istakao da veruje da ova situacija neće sprečiti Novaka da osvoji svoji 21. gren slem titulu.

- Slažem se u potpunosti sa gospodinom Simićem, to je bila jedna psihička tortura i pokušaj da se spreči Novak da osvoji svoju 21. titulu. On će sad malo biti ljut, on je sada spreman i da ima jedno pet-šest dana da se dodatno spremi. Mislim da će to da za njega biti dodatni izazov, mislim da je spreman da napravi krajnji cilj, smatram da tih pet dana neće toliko uticati na Novaka Đokovića - istakao je Kojić.

Simić je dodao da su metode, koje su primenjivane na Novaku, fašističke, te da je Novak oličenje jednog slobodarskog duha.

- To su fašističke medote. I ono što je njegov otac rekao jeste da je ovo borba slobodarskog sveta protiv nečega što postaje planetarni problem, a to je taj novi fašizam koji se javlja pod plaštom brige za zdravlje. Ja pratim fenomen Novaka Đokovića i on je primer kako treba da se ponaša u okviru zanimanja, to kako su se oni ponašali prema njemu, to je kućni zatvor - kaže Simić i dodaje:

- Ako ne podržavamo Novaka Đokovića, mi pljujemo po sebi. On je jedan zdrav i ispravan čovek, ne samo za nas, već za ceo svet - ističe advokat.

Svet poziva da je dužnost Australijanaca da izvižde Novaka Đokovića, međutim Kojić kaže da ima i onih koji ga i te kako podržavaju.

- Verovatno će 12 ili 13 hiljada gledalaca da navija protiv Novaka. Ovo je za njega dodatno gorivo. On jako lepo kulminiše negativnu energiju u pozitivnu. Bilo je tu medija koji su stali iza Novaka Đokovića. Ima raznoraznih ljudi, mnogi gledaju da se nalepe na ovaj slučaj - ističe teniski trener.

Niko javno ne postavlja pitanje šta se događa sa Nadalom, a Pilić kaže da Novak nikada nije imao tretman kao njih dvojica i da je sramota ovakvo ponašanje vlasti Australije.

- Federer i Nadal imaju pordšku medija u celom svetu. Ovo što se sada događa u Australiji, to je neverovatno kako su ga oni tretirali, to je sramota. Pre nekoliko godina se desilo da je Novak završio meč u tri ujutru, a oni su ga stavili da igra sledećeg dana. Nije u redu da se neko ponaša prema njemu tako - kaže Pilić.

Simić dodaje da nije uobičajena praksa da sud poništi odluku vlasti.

- Nije baš nešto što je uobičajeno da se poništi odluka vlasti, a australijski sudija vraća veru u poštene ljude i pravo - ističe advokat.

O lošim uslovima koji prate Novaka Đokovića tokom cele karijere Kojić kaže da su oni uglavnom vezani za sponzore.

- To je vrlo prosto, to nema veze sa Novakom Đokovićem, već sa tim da su Rodžer Federer ili Rafael Nadal ili neki takmičar domaći interesantniji za gledanje. Velika mašinerija je uključena u sve, marketniške kuće velikih brendova odlučuje ko će kada igrati. Novak Đoković je u svakom momentu, kada je bio stavljen u taj buđavi hotel, ali njegova je odluka bila da on želi da igra - ističe Kojić i dodaje da se još jedna stvar krije iza odluke da Novak ne nastupa na ovom gren slem turniru:

- Ako neki igrač osvoji 10 puta AO gren slem, njegova bista mora da stoji ispred tog stadiona. To će biti velika stvar za ceo svet. To je za njih veliki problem - kaže Kojić.

