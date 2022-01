VAS SRBE TREBA PROTERATI, NIČEMU NE SLUŽITE, SAMO ŠIRITE ZARAZU I HOĆETE DA RATUJETE: Šokantna ispovest Srpkinje iz Australije!

Kakva je trenutno situaciji u Australiji posle svega što se desilo Novaku Đokoviću? Odgovor na to pitanje dala je Jelena Todorović koja u Adelejdu radi kao košarkaški trener.

- Nikada, ali baš nikada u Australiji nije bilo ovoliko teško biti Srbin. Tolika količina mržnje nije zabeležena godinama - počela je Jelena priču za Informer.

Nastavak je uznemirujući:

- Čim neko čuje da sam Srpkinja, odmah me vređa! I nije to slučaj samo sa mnom, nego sa celom srpskom zajednicom ovde. Ponašaju se prema nama kao da smo niža vrsta. Vređaju nas, govore da samo hoćemo da ratujemo, da se naš narod na ulicama ponaša kao bagra i da smo hteli da izazovemo treći svetski rat.

Jeleni jasno ističe:

- Ne mogu da ćutim. Jasno i glasno branim Novaka. Na poslu su mi odmah sugerisali da pazim šta pričam, da ne napadam Australiju i da biram reči. Upozoravaju me da ovde živim i da ovde gradim karijeru. Oni apsolutno mogu sva vrata da mi zatvore i da mi daju otkaz, ali ako to urade, reći ću da su rasisti. To je za mene čist rasizam! Pre neki dan su me deca na treningu pitala: "Jeste li vi iz Srbije? Znaci li to da ćete sada u zatvor?" Ili, na primer: "Da li je istina da vi iz Srbije namerno dolazite u Australiju zaraženi da biste nama preneli koronu?" Suludo je šta govore svojoj deci.

Jedan primer koji navodi Jelena potpuno je nedopustiv:

- Vozač me je pitao odakle sam, a ja sam mu rekla sam da sam iz Australije, da bih izbegla raspravu. Međutim, insistirao je da mu kažem. Rekao je da imam čudan akcenat i pitao me da nisam slučajno iz Srbije. Kada sam mu rekla da jesam, on je izneo svoj stav: "Vas Srbe treba proterati. Ničemu ovde ne služite, samo donosite nevolje. Želite da ratujete i širite zarazu!"

