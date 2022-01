SRĐAN ĐOKOVIĆ ĆE SE KAJATI! Beker: Novak je ULIČNI BORAC, preživeo BOMBE, ali čoveče VAKCINIŠI SE!

Beker nije želeo da se meša u Novakovu odluku oko vakcinacije.

"Lična odluka je da objavite svoj zdravstveni karton. Ne sme da postane zakon da kažete strancima: 'Od ovog sam patio pre dve godine, od ovog pre tri godine i od ovog prošle nedelje.' Malo privatnosti se mora dozvoliti. Može se reći da on kao broj jedan na svetu ima posebnu ulogu, funkciju uzora, tako je. Uprkos svemu, to je njegov život, njegovo pravo i njegovu odluku. I to morate poštovati".rekao je Beker za "Eurosport".

Prokomentarisao je Nemac i dobijanje famoznog spora oko medicinskog izuzeća.

"U početku mi je bilo žao. Poznajem ga jako dobro i još smo bliski prijatelji. Mnogo je stvari pošlo naopako. Pitanje je: 'Ko je bio loš momak?' Javnost misli da je Novak Đoković. Ponekad pravi duplu grešku, ali ima prava dokumenta. Morate da ispravite rekord: 26 igrača iz glavnog žreba zatražilo je od direktora Australijan opena i države Viktorije specijalnu dozvolu. Od 26 igrača, petoro ih je dobilo", uključujući i Novaka".

foto: Profimedia

Bekeru smetaju izjave Srđana Đokovića, smatra da ne čine dobro Novaku.

- Novakov otac je prevršio meru. Sigurno će se kajati zbog nekih izjava koje je dao pre četiri-pet dana. Nije mu baš pomogla činjenica da su izjave dali članovi njegove porodice. Njegovi roditelji su veoma emotivni - a takođe i brat, to nije uvek razumljivo.

Imao je savet za Novaka.

" I ja sam pozvan na svadbu - reći ću da sam dobrodošao u klan Đokovića. Ali to ne znači da mislim da je sve dobro. Novak me, nadam se, takođe ceni jer mu kažem svoje mišljenje. Ne znači da uvek sledi to mišljenje. Takođe se pitam šta će biti u budućnosti? Da li želi da ima ovakvu dramu na svakom grend slemu? Rolan Garos je sigurno gledao, Vimbldon i druge turnire takođe. Propisi postaju sve strožiji. Zato bi moje mišljenje bilo: "Čoveče, sada igraj Australijan open što bolje, ali onda pokušaj da shvatiš da će ti biti lakše ako budeš vakcinisan"

Beker posebno istakao Novakov mentalitet i inat.

"To je mentalitet uličnog borca! Bio je u bunkeru sa deset godina kada su bombarderi preleteli njegov grad, morate to da zamislite. Karantinski hotel je bezopasan. Ipak, njegova priprema je gora nego ikada pre grend slema. Ne samo što šest dana nije bio na teniskom terenu, nije mogao da jede šta mu je potrebno i cela mu je psiha bila u sudu. Uostalom, do ponedeljka uveče nije znao: 'Je li moguće, jel' "Nije moguće? Moram li da letim nazad?" To je najgora moguća priprema. Ako bude ranjiv, to će biti u prvoj nedelji turnira. Ako to prođe, onda je favorit za turnir, završio je Beker za "Eurosport".

