POSTOJI ROK OD 72 SATA! Advokat otkrio DETALJ U ZAKONU koji se odnosi na Novaka MOGU DA GA SMESTE U AVION BEZ OBJAŠNJENJA?!

Novak Đoković i dalje je u neizvesnosti hoće li nastupiti na Australijen openu!

Najbolji svetski teniser već danima čeka na odluku imigracionog ministra Aleksa Houka koji ima pred sobom opciju da ukine vizu Novaku Đokoviću i natera ga da napusti Australiju iako je sud prethodno odlučio da Srbinu dozvoli ostanak u zemlji.

Nemanja Todorović, advokat, otkrio je detalje iz australijskog zakona koje su zaprepastili.

- Novak je tražio vizu i dobio ju je. Tražio je medicinsko izuzeće na osnovu preležanog kovida jer moramo znati da ulazak u Australiju nije uslovljen vakcinacijom. Znači, postoje osobe koje ne moraju biti vakcinisane. Novak se pozvao na izuzetak od pravila, tražio je ulazak i ulazak mu je odobren. Onog trenutka kad je stupio na australijsko tlo, stvari su se promenile. Zašto se desilo izgleda da niko ne zna - rekao je Todorović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Navodi da još nije sve gotovo jer postoji i dalje diskreciona odluka nadležnog ministra da ga udalji sa australijske teritorije.

- Stvar je u tome što svaka država na svetu brani svoj suverenitet i tako što može da dozvoli ili zabrani stranom državljaninu ulazak na teritoriju na osnovu diskrecione odluke. Da objasnimo srpskim rečnikom. Ministar može da kaže "tako mi se hoće" ili "tako mi se može" i nikome ne mora da objašnjava zašto je to uradio. Trenutno postoji rok od 72 sata da ministar uskrati vizu koju je Novak ponovo dobio i tada se ne ide na sud nego direktno na avion - rekao je advokat.

foto: Kurir televizija

Teniski trener Dejan Kojić osvrnuo se na tenisku stranu i opisao šta očekuje Novaka ako ipak zaigra na Austalijan openu.

- Najbolja vest u svemu ovome da je Novak na teniskom terenu i da se on oseća dobro. Ipak, nekoliko dana netreniranja može da ostavi dosta posledica na profesionalne sportiste, ali Novak ima najbolje telo od svih sportista sveta, a da ne pričamo o mentalnom sklopu gde je on neprikosnoven. Mislim da ovo sve ne može da ga izbavi iz koloseka. On to sve drži u sebi, mada može svu tu negativnu energiju da akumulira u pozitivnu. Što se tiče žreba, izvukao je Miomira Kecmanovića u prvom kolu, dalje u četvrtfinalu može da se susretne sa Mateom Beretinijem, Italijanom, koji je prošle sezone bio jako dobar. On će kroz mečeve da nadomesti to što nije trenirao. Tek u polufinalu može da se susretne sa Zverevom ili Nadalom. A sa druge strane imamo Medvedeva koji bi bio projektovan rival u finalu za koje se nadamo - rekao je teniski trener.

foto: Kurir televizija

Kojić je istakao da ne bi trebalo da se ova situacija oslikava na dalje turnire i da je Rolan Garos već objavio da je Novak uvek dobrodošao.

- Što se tiče narednih turnira, svaka država ima svoja pravila. Mislim da ne bi trebalo nigde da bude problema zbog ove situacije. Zapravo su sa Rolan Garosa najavili da je Novak uvek dobrodošao, ali opet je to nešto što nije sport. Što se tenisa tiče Novak nema nikakvih problema - rekao je teniski trener.

