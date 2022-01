DIREKTOR FAJZERA STAO NA STRANU ĐOKOVIĆA: Objasnio šta u Novakovom slučaju znači to što je bio pozitivan na korona virus VIDEO

Albert Burla, CEO kompanije Fajzer, govorio je o situaciji u kojoj se nalazi Novak Đoković u Melburnu.

Burla je u razgovoru za "Bloomberg Markets and Finance" otkrio da je veliki Novakov fan i zatim objasnio koje prednosti Đoković ima time što je bio pozitivan na kovid-19.

"Kao prvo, ja sam veliki navijač Novaka Đokovića, ali ne mogu nikako da uđem sada u to da li je on imao potrebnu dokumentaciju za ulazak u Australiju ili ne. To je nešto što je između njega i vlasti, kao i lekara. Smatram da je preležan virus vid zaštite od infekcije, ne samo u ovom slučaju nego generalno. I to na neko određeno vreme. U mnogim zemljama širom Evrope sertifikat vam je validan šest meseci nakon poslednje doze vakcine, a u slučaju preležanog virusa samo tri meseca nakon pozitivnog testa. Dakle, zaštita koju dobijate nakon prirodno preležanog virusa ne traje toliko kao posle vakcine. To je ono što sam ja rekao i o čemu mogu da govorim", rekao je Burla.

Poznato je da je Đoković 16. decembra bio pozitivan na kovid-19, tj. pre manje od mesec dana. Drugim rečima, Burla je stao na stranu srpskog tenisera.

Podsetimo, najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je u ponedeljak rano ujutru po srpskom vremenu Vladu Australije i time dobio mogućnost za ulazak u zemlju i nastup na Australijan openu. Iako bi odluka suda trebala da bude poslednja u haosu koji traje već desetak dana, ona je za sada samo nastavak priče oko Novaka Đokovića u Melburnu.

Novak Đoković je put Australije krenuo 4. januara. Tom prilikom je poslao poruku da je dobio medicinsko izuzeće od vakcinacije. Međutim, dan kasnije Novaku nije omogućen ulazak u zemlju.

Posle toga Đoković je prošao nekoliko saslušanja i smešten je u pritvor na aerodromu u Melburnu. Tim povodom se oglasio otac Srđan Đoković koji je najavio okupljana u odbranu Novaka. Maltretiranje Đokovića se nastavilo i posle aerodroma, pošto je smešten u hotel u kome nije dobijao ni redovno hranu. Novak se prvi put oglasio na badnje veče.

Srbi iz Australije su se okupljali ispred hotela u kome je smešten Novak i svaki dan mu pružali glasnu podršku. Đoković i njegov advokatski tim su odmah uložili žalbu na odluku granične policije o zabrani ulaska. Da je reč o političkom progonu Novaka Đokovića jasno je i iz šokatne pretnje Vlade Australije, da neće poštovati odluku suda ukoliko ona bude išla u korist srpskog tenisera.

Uprkos svim pritiscima Novak Đoković je dobio Vladu Australije na sudu, pa je tom odlukom njemu vraćena viza za boravak u Australiji. Odluka suda je značila da je Novak Đoković slobodan čovek. Ali, ministar za imigraciju Aleks Hok i dalje ima diskreciono pravo da deportuje Đokovića.

Srbin se još jednom oglasio u sredu kada je priznao neke greške u čitavom procesu prijave za vizu, a iz Australije su stigle informacije da je istraga protiv njega proširena.

