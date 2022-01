PILIĆ SMATRA UKIDANJE VIZE NOVAKU POLITIČKOM ODLUKOM: Napravili su mu bombu i smestili ga u migrantski hotel, ali neće ga ubiti!

Povodom ukidanja vize najboljem svetskom teniseru Novaku Đokoviću, oglasio se teniski stručnjak Nikola Pilić, koji je ovom skandalu u Melburnu pričao gostujući na televiziji Prva.

Kako on kaže, pravila za Đokovića i ostale nisu ista.

- Uveren sam da je čovek koji je doneo odluku u vezi sa premijerom. Od onog trenutka kada su mu rekli da dođe u Australiju, od tog trenutka su počeli da se ponašaju prema Đokoviću kao prema kriminalcu. Za mene to nije iznenađenje. Sramno je kako se odnose prema čoveku koji je osvojio turnir devet puta, izjavio je Pilić.

foto: Starsport©

Govorio je i o tome kako se sada oseća Đokovićeva porodica.

- Oni su razočarani. Smatraju da tretman prema Đokoviću nije u redu. Smatraju da bi bilo okej da su mu rekli da ne može da dođe i igra, a ovako su mu napravili bombu i smestili ga u migrantski hotel. Ali nisu ga ubili. To nije prvi put da ga drugačije tretiraju u odnosu na Federera i Nadala, dodaje Pilić.

Prokomentarisao je i situaciju sa Rafaelom Nadalom.

- Ljudi ne razumeju šta znači biti svetski šampion. Koja je to snaga, volja i moral. Novaka ne mogu da ubiju, ako ne igra Austalijan Open nije kraj sveta. Ako ne igra na Australijan Openu igraće na drugim turnirima, Nije to problem. Sramotna je situacija na koji vode državu u Australiji. Zašto ne pričaju o Nadalu. Ako imaju pravilo da 14 da bude u karantinu. On je 20.decembra bio pozitivan, 31. je bio na terenu, zaključio je Pilić.

Kurir sport / TV Prva