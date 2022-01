PORUKA NOVAKOVOG PRIJATELJA OBIŠLA ČITAV SVET: Neću da sedim ovde i šutiram Novaka dok je na zemlji!

Škotlanđanin Endi Marej poslao je poruku najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću, ali i čitavoj javnosti, posle najnovijih dešavanja sa statusom srpskog tenisera u Melburnu gde je došao da osvoji 21. grend slem titulu.

Srpskom igraču je drugi put ukinuta viza, sada odlukom Ministra za Imigracije Aleksa Hoka, a tim povodom oglasio se i Novakov rival, ali pre svega veliki prijatelj još iz juniorskih dana Endi Marej, nakon meča sa Opelkom na turniru u Sidneju.

-Situacija nije dobra i neću da sedim ovde i da šutiram Novaka dok leži na zemlji - izjavio je Marej, pa izrazio zabrinutost zbog svega što se dešava sa Novakom i oko Đokovića.

-Rekao sam već, ovo nije dobra situacija ni za koga. Na nesreću završila se ovakvom situacijom, i ko zna šta sad sledi? Ne znam kakve sad procedure idu. Ne znam kojim putem sad Novak mora ići, da li može da se žali, koliko će to trajati, i da li će i dalje biti van treninga dok čitav proces traje ili će moći da se takmiči? Nemam pojma kakva situacija sada sledi. Sve što želim je da se sve to što pre reši. Mislim da bi za sve to bilo najbolje. Čini mi se da se sve ovo previše oteglo, i da, to nije dobro za tenis, ni za Australijan Open, nije dobro po Novaka. Da, očito mnogo ljudi kritikuje vladu Australije takođe. Nije ovo dobro - završio je Endi.

Prvi teniser sveta je dobio medicinsko izuzeće od vakcinacije protiv korona virusa, ali mu je odmah po dolasku u Melburn ukinuta viza.

On se od tada nalazio u hotelu koji služi kao prihvatni centar za imigrante, a odmah po odbijanju vize njegov pravni tim je uputio žalbu na takvu odluku.

U ponedeljak je sud poništio odluku Vlade Australije o odbijanju vize, a Djoković se od tada slobodno kreće u Australiji i nastavio je da se priprema za turnir.

On je naveo da je u decembru dok je boravio u Srbiji imao korona virus i da se zbog toga nije vakcinisao.

Na kraju, ministar za imigraciona pitanja, Aleks Hok ipak je iskoristio svoje diskreciono pravo i odlučio da Novaku ponovo ukine vizu, uprkos suprotnoj odluci suda.

Novakovom timu ne preostaje ništa drugo nego da uputi novu žalbu i očekuje pozitivan ishod, iako turnir počinje već 17.januara.

