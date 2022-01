MEDVEDEV ZAHTEVA ODGOVORE: Zašto je Novaku ukinuta viza? Ima li ministar pravni razlog zašto je to učinio?!

Medvedev nije želeo unapred da osuđuje ni jednu ni drugu u slučaju Novaka Đokovića, pa je istakao da neke stvari moraju biti razjašnjene, jer je tu prisutno mnogo nelogičnosti.

Kako je rekao, pravila su tu da se poštuju.

-Pretpostavljam da ćemo sutra znati da li će igrati i da ćemo znati nešto više o slučaju jer je nekoliko različitih odluka doneto u poslednje vreme. Želim da kažem da smo u Australiji i ovde važe njihova pravila. Koliko ja znam, ako imaš validno izuzeće da budeš u zemlji, onda možeš da igraš. Ako ne, svaka država može da ti zabrani ulazak, rekao je Medvedev.

foto: Profimedia

On je izrazio svoje sumnje u vezi sa tim zbog čega je Novaku ukinuta viza.

-Nigde nisam pročitao zašto. To je ono što me zanima. Da li je to samo ministar rekao? Ima li pravni razlog? Valjda ćemo više znati posle žalbe, dodao je Medvedev.

Rus napominje da ova odluka ne utiče na njegove pripreme za turnir.

-To je teška situacija za sve. Sa njim bih se svakako sastao tek u finalu. Pre toga bih morao da pobedim na najmanje šest mečeva. Neću menjati način pripreme za turnir ili neki poseban meč, zaključio je Medvedev.

