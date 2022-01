NOVAK JOJ NUDIO POMOĆ, A ONA NEĆE DA SE ZAMERA AUSTRALIJANCIMA: Moje mišljenje neće promeniti ništa!

Japanska teniserka Naomi Osaka kaže da njeno mišljenje u vezi sa slučajem Novaka Đokovića i sukobom sa Vladom Australije nije važno i da je cela sitaucija prilično tužna.

Podsetimo, kada je prošle godine imala psihičkih problema zbog kojih se povukla sa Rolan Garosa, Novak je bio među prvima koji ju je podržao i ponudio joj pomoć.

foto: Profimedia

Čini se da Osaka u ovim teškim trenucima za Novaka, ne želi da stane ni na čiju stranu, ne želeći da se zamera Australijancima.

- Iskreno, mislim da moje reči nisu važne, čak iako govorim ono što mislim. Videla sam ljude koji stave sebe na jednu stranu, a druge kako biraju drugu. Jedno mišljenje neće promeniti ništa, prouzrokovaće samo dalje kontroverze. Mislim da je ovo nesrećna situacija. On je sjajan igrač i pomalo je tužno da ga neki pamte na ovaj način - rekla je Osaka, pa nastavila:

- Ali isto tako mislim da to nije do nas igrača, nego na vladi Australije kako će odlučiti o svemu. Znam kako je biti u situaciji gde stalno pričaju o tebi, gde vidiš komentare drugih igrača. To nije baš najlepši osećaj, ali pokušavate da ostanete pozitivni - rekla je Osaka na konferenciji za medije u Melburnu.

Najbolji teniser sveta večeras od 23.30 izlazi pred tročlano veće Federalnog suda u Australiji, posle čega će biti poznato da li će braniti titulu na Australijan Openu, koji počinje u ponedeljak.

foto: AP/Mark Baker, Profimedia

Kurir sport